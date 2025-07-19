شريهان توجه رسالة لـ بناتها : أعظم هدايا القدر وأجمل عطاياه

عبّرت النجمة الكبيرة شريهان عن حبها العميق وامتنانها لابنتيها “تالية القرآن” و"لولوة"، من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتبت شريهان في رسالتها: “تالية القرآن ولولوة، أعظم هدايا القدر وأجمل عطايا الله لي، الحمد والشكر لله على بناتي، نعمة”.

كانت شريهان عادت لجمهورها بعد غياب نحو 20 عامًا، من خلال مسرحية “كوكو شانيل”التي عرضت عبر منصة «شاهد vip» عام 2021، شارك فيها إلى جانب شريهان عدد من الفنانين بينهم سمر مرسي، وإنجي وجدان، وهاني عادل، وتامر حبيب وغيرهم، ومن إخراج هادي الباجوري، وهى من تأليف مدحت العدل.