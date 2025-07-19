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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شريهان توجه رسالة لـ بناتها : أعظم هدايا القدر وأجمل عطاياه

شريهان
شريهان
يمنى عبد الظاهر

عبّرت النجمة الكبيرة شريهان عن حبها العميق وامتنانها لابنتيها “تالية القرآن” و"لولوة"، من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتبت شريهان في رسالتها: “تالية القرآن ولولوة، أعظم هدايا القدر وأجمل عطايا الله لي، الحمد والشكر لله على بناتي، نعمة”.

كانت شريهان عادت لجمهورها بعد غياب نحو 20 عامًا، من خلال مسرحية “كوكو شانيل”التي عرضت عبر منصة «شاهد vip» عام 2021، شارك فيها إلى جانب شريهان عدد من الفنانين بينهم سمر مرسي، وإنجي وجدان، وهاني عادل، وتامر حبيب وغيرهم، ومن إخراج هادي الباجوري، وهى من تأليف مدحت العدل.

شريهان رسالة مؤثرة نشرتها تالية القرآن ولولوة أعظم هدايا القدر بناتي نعمة مدحت العدل سمر مرسي وإنجي وجدان هادي الباجوري

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