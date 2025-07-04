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فن يشفي العليل | شريهان تشيد بالعرض المسرحي يمين في أول شمال
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فن يشفي العليل | شريهان تشيد بالعرض المسرحي يمين في أول شمال

شريهان
شريهان
منار نور

أشادت النجمة الكبيرة شريهان بالعرض المسرحي "يمين في أول شمال"، مؤكدة أنه يمثل تجسيدًا حقيقيًا لعبقرية الفنان المصري، وأصالة الشخصية المصرية التي تتفرد بإبداعها على مستوى العالم.

وكتبت شريهان عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك":
"فن مصري أصلي وأصيل، ومواهب مصرية مبدعة تشفي العليل. سعدت بوجودي في العرض المسرحي (يمين في أول شمال)، والذي يعبر عن عبقرية الموهبة المصرية والفنان المصري."

وأضافت:"أصالة الشخصية المصرية وتفردها بين جميع شخصيات بلدان العالم في الموهبة والفن والإبداع، لمستها في هذا العرض الساحر، الذي جمع بين البساطة الصعبة والسهل الممتنع، وما أبدعك أيها الفنان المصري الأصيل، وما أعظم بصمتك التي ليس لها مثيل".

وقدمت شريهان تحية تقدير لوزير الثقافة، ولكل من ساهم في تقديم هذا العمل المسرحي، قائلة:
"فن وإبداع مصري عظيم، بدون ولا غلطة.. فن يشفي العليل، وهذا ما حدث معي بالفعل".

شريهان المسرح مسرحية شريهان

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