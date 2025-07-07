بعد تصدرها التريند| مفيدة شيحة تكشف تفاصيل ظهور شريهان الخاطف

أكدت الإعلامية مفيدة شيحة، إن الفنانة الكبيرة شريهان تتصدر التريند بعد أخر ظهور لها في إحدى المسرحيات لشباب من الفنانين، مضيفة أن هناك رسائل حب خاصة من جمهورها.

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مسرحية يمين في أول شمال عاملة برجوباندا وقلبان، متابعا أن شريهان من الناس اللي ظهورها مؤثر وراحت حضرت المسرحية.

جانبه كشف محمود جمال حديني مخرج مسرحية يمين في أول شمال، تفاصيل حضور الفنانة شيريهان لعرض العمل على خشبة المسرح.

وقال محمود جمال حديني مخرج مسرحية يمين في أول شمال، إن المخرج كريم الشناوي هو من وجه الدعوة للفنانة شريهان لحضور مسرحية يمين في أول "شمال".

