أحمد موسى: حريق سنترال أثر جزئيا على خدمات الاتصالات

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المبنى الرئيسي لسنترال رمسيس، الواقع بوسط القاهرة، تعرض لحريق ضخم منذ نحو ساعتين، نتيجة انفجار في أجهزة التكييف داخل المبنى.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي عبر فضائية صدى البلد، أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق بعد جهود استمرت لأكثر من ساعتين، فيما تفقد محافظ القاهرة موقع الحادث فور وقوعه.

وأشار إلى أن الحريق أدى إلى تعطل جزئي في خدمات الاتصالات والإنترنت، لافتًا إلى أن المبنى يعد من المنشآت الأثرية المهمة، وكان يخدم ملايين المواطنين منذ إنشائه.

واستعرض موسى لقطات حصرية من موقع الحريق، موضحًا أن الحادث تسبب أيضًا في توقف بعض البرامج الفضائية التي لم تتمكن من البث المباشر بسبب تعطل الخدمة.

وفي ختام حديثه، تساءل موسى عن وجود بدائل محتملة لسنترال رمسيس لضمان استمرارية خدمات الاتصال والإنترنت، مؤكدًا أن احتمالية وقوع حرائق قائمة في أي وقت وأي مكان، ما يتطلب خططًا بديلة وتدابير احترازية.