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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد أسبوعين من طرحه.. مسلسل كتالوج يواصل تصدره للأعلى مشاهدة على نتفليكس

مسلسل كتالوج
مسلسل كتالوج
تقى الجيزاوي

يواصل مسلسل كتالوج بطولة النجم محمد فراج، تصدره للأعلى مشاهدة على منصة نتفليكس فى مصر والسعودية والأردن والكويت، منذ طرحه من أسبوعين، وذلك بعد أن حصد إشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى تفاعلاً كبيراً بين مستخدميه كما أثنى النقاد والفنانين على العمل وكافة عناصره من إخراج وتمثيل وسيناريو وتصوير وديكور حيث حظى باهتمامات مشاهديه.

مسلسل كتالوج

قصة مسلسل كتالوج
مسلسل "كتالوج" دراما دافئة تجمع بين الفكاهة الهادئة والمشاعر، وتدور قصة يوسف (محمد فراج)، رجل يجد نفسه فجأة مسؤولًا عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور)، حيث يكتشف يوسف سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية حول التربية التي كانت زوجته الراحلة قد سجلتها قبل موتها، وكل فيديو يصبح دليل ومنارة تعيده الى قلوب أولاده، حيث يكتشف قوة لم يكن يعلم بوجودها.

ابطال مسلسل كتالوج 
مسلسل كتالوج من بطولة محمد فراج ، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقى صخر ، خالد كمال، بيومى فؤاد، دنيا سامى، الطفل على البيلى، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني وتأليف أيمن وتار وإخراج وليد الحلفاوي.

مسلسل كتالوج أبطال مسلسل كتالوج محمد فراج

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