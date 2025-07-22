مسلسل كتالوج يتصدر الأعلي مشاهدة في مصر والسعودية والدول العربية

تصدر مسلسل كتالوج بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور ، الأعلى مشاهدة على منصة نتفليكس فى مصر والدول العربية، كما تصدر الأعلى بحثاً على محرك البحث "جوجل" حيث تصدر التريند فى مصر والسعودية والأردن والدول العربية، ولم يختلف الأأمر عن تصدره تريند موقع "إكس" تويتر سابقاً.

ونال المسلسل إشادات واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما لاقى تفاعلاً كبيراً بين مستخدميه .

وأثنى النقاد والفنانين على العمل وكافة عناصره من إخراج وتمثيل وسيناريو وتصوير وديكور حيث حظى باهتمامات مشاهديه.

قصة مسلسل كتالوج



مسلسل "كتالوج" دراما دافئة تجمع بين الفكاهة الهادئة والمشاعر، وتدور قصة يوسف (محمد فراج)، رجل يجد نفسه فجأة مسؤولًا عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور)، حيث يكتشف يوسف سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية حول التربية التي كانت زوجته الراحلة قد سجلتها قبل موتها، وكل فيديو يصبح دليل ومنارة تعيده الى قلوب أولاده، حيث يكتشف قوة لم يكن يعلم بوجودها.

أبطال مسلسل كتالوج



مسلسل كتالوج من بطولة محمد فراج ، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقى صخر ، خالد كمال، بيومى فؤاد، دنيا سامى، الطفل على البيلى، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني وتأليف أيمن وتار وإخراج وليد الحلفاوي

