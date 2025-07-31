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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تمنع السرطان وتحسّن البروستاتا وتعالج الاكتئاب.. 14 فائدة لبذور اليقطين

بذور اليقطين
بذور اليقطين
اسماء محمد

تعد بذور اليقطين من أشهى أنواع التسالي المفيدة للصحة، حيث تحمى من الإصابة بأمراض عديدة.

وطبقا لما ذكره موقعpharmeasy نكشف لكم أهم الفوائد الصحية لبذور اليقطين.

 

مضاد أكسدة قوي


تتمتع بذور اليقطين بقدرة مضادة للأكسدة بفضل فيتامين هـ والكاروتينات، وتساعد هذه المواد المضادة للأكسدة على تقليل الالتهاب وحماية أجسامنا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

 

حماية القلب


بذور اليقطين مفيدة لصحة القلب.. فمضادات الأكسدة الموجودة فيها تحمي القلب من مختلف الاضطرابات ويساعد المغنيسيوم الموجود فيها على تنظيم ضغط الدم، كما يخفض مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) والدهون الثلاثية، ما يجعلها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. كما أن الألياف الموجودة فيها تخفض مستويات الكوليسترول، وبالتالي تحمي القلب.

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يحمي من بعض أنواع السرطان


قد يُقلل تناول بذور اليقطين باعتدال من بعض عوامل الخطر المرتبطة بسرطان المعدة والثدي والقولون والمستقيم. ويعود ذلك إلى احتوائها على مضادات أكسدة قوية. كما تُساعد الكاروتينات الموجودة فيها على تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

 

تساعد مرضى السكري


تُعدّ بذور اليقطين مفيدةً لمرضى السكري.. فهي غنيةٌ بالمغنيسيوم والبروتينات والألياف، ومن المعروف أنها تُفيد مرضى السكري وعند إدراج هذه العناصر الغذائية في النظام الغذائي لمرضى السكري، يُمكن أن تُساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم بفعالية.

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معزز المناعة


بذور اليقطين مفيدة لجهازنا المناعي بفضل احتوائها على فيتامين هـ والزنك ويُعزز فيتامين هـ الاستجابات المناعية ويحمي من العديد من الأمراض المُعدية. كما أنه مضاد أكسدة قوي ويمنع الجذور الحرة من إتلاف الخلايا السليمة في أجسامنا. 

يحمي الزنك أجسامنا من الالتهابات والحساسية ومسببات الأمراض الغازية، ما يمنع العدوى ويعزز المناعة العامة. وتتميز بذور اليقطين بخصائص مضادة للميكروبات والفطريات والفيروسات.

 

يحسن جودة النوم


حمض التربتوفان الأميني الموجود في بذور اليقطين مفيد للنوم وهو مادة أولية للسيروتونين والميلاتونين ويساعد كلٌّ من السيروتونين والميلاتونين على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ .

 

إدارة الوزن


بذور اليقطين غنية بالبروتينات والألياف فهي تُشعرنا بالشبع لفترة طويلة، وتُقلل من كمية الطعام المُتناولة، وتُقلل من عدد السعرات الحرارية المُستهلكة هذا يجعلها إضافة قيّمة لنظام غذائي لإنقاص الوزن.

 

مفيد للعظام


بذور اليقطين غنية بالمغنيسيوم، وهو مفيد لنمو العظام وتقويتها. وقد لوحظ أن الأشخاص الذين يتناولون كميات وفيرة من المغنيسيوم في نظامهم الغذائي يميلون إلى زيادة كثافة المعادن في عظامهم وهذا يساعد على تجنب مخاطر مثل كسور العظام وهشاشة العظام. كما ارتبط انخفاض مستويات المغنيسيوم بزيادة الالتهابات ومن الآثار الجانبية الأخرى لنقص المغنيسيوم انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم.

 

مفيد لصحة البروستاتا


بالنسبة لمن يعانون من تضخم البروستاتا الحميد (BPH)، تُعدّ بذور اليقطين إضافةً مفيدةً لنظامهم الغذائي، فهي غنية بالزنك، وتُقلّل من احتمالية الإصابة بسرطان البروستاتا وتشير بيانات محدودة إلى أن زيت بذور اليقطين قد يُساعد في علاج أمراض اواضطرابات المسالك البولية والوقاية منها.

 

يدعم صحة الحيوانات المنوية


بذور اليقطين غنية بالزنك، الذي يلعب دورًا داعمًا في خصوبة الرجال، إذ قد يساعد في دعم جودة وكمية الحيوانات المنوية .

 

مفيد للحمل


بذور اليقطين مفيدة أثناء الحمل لاحتوائها على الزنك الغني و يُعزز الزنك المناعة ويساعد الطفل على النمو بشكل صحي. من المفيد تناول الأطعمة الغنية بالزنك أثناء الحمل و يُنصح النساء الحوامل والمرضعات بعدم تناول أي شيء يتعارض مع نصيحة الطبيب.

 

يقلل من الاكتئاب والقلق


قد يساعد المغنيسيوم والتريبتوفان الموجودان في بذور اليقطين على تحسين أنماط النوم كما قد يدعمان الاسترخاء وتخفيف أعراض الاكتئاب والقلق .

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مفيد للشعر


من فوائد بذور اليقطين للشعر تعزيز صحة وقوة خصلات الشعر بفضل عناصرها الغذائية الغنية وتناولها يجعل الشعر قويًا وحريريًا ولامعًا.

 

مفيد للبشرة


تُساهم بذور اليقطين في صحة البشرة و يُساعد الزنك الموجود فيها على تحسين إنتاج الكولاجين ، مما يُساعد على إصلاح البشرة وتجديدها. 

قد تُساعد هذه البذور الغنية بالعناصر الغذائية على تخفيف مشاكل البشرة عند تناولها مع اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة صحي.

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