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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة خلال ساعات.. أماكن الاستلام المعتمدة

معاشات شهر أغسطس 2025
معاشات شهر أغسطس 2025
خدمات صدى البلد

تفصلنا ساعتان تقريبًا عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025، وهو الموعد الذي ينتظره ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين في مصر. 

ويكتسب موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 أهمية استثنائية هذا العام، نظرًا لتطبيق الزيادة السنوية الجديدة التي بدأت الحكومة في تنفيذها اعتبارًا من معاشات شهر يوليو 2025، ضمن خطتها المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر أغسطس 2025 اعتبارًا من يوم الجمعة 1 أغسطس 2025، عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، لتيسير حصول المستحقين على مستحقاتهم دون تكدس أو تزاحم.

وتأتي معاشات شهر أغسطس 2025 مصحوبة بالزيادة السنوية التي أُقرت رسميًا، في إطار خطة تحسين الدخول، حيث أُضيفت إلى قيمة المعاشات بنسب تم تحديدها وفقًا لقواعد وضوابط قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لتشمل جميع الفئات المستفيدة.

أماكن صرف معاشات شهر أغسطس 2025

قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتوفير عدة قنوات لصرف معاشات شهر أغسطس 2025 لتسهيل الخدمة على المواطنين وتخفيف الضغط عن مكاتب البريد وفروع البنوك، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لكافة البنوك العاملة في مصر.

◄ مكاتب البريد المنتشرة في المدن والمراكز.

◄ فروع البنوك المصرية التي يتعامل معها أصحاب المعاشات.

◄ المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، مثل محفظة "فون كاش" و"محفظتي".

◄ منافذ فوري وكروت ميزة المعتمدة لصرف المعاشات.

هذه القنوات تُمكّن المستفيدين من صرف معاشات شهر أغسطس 2025 في أي وقت خلال الشهر، دون الحاجة إلى التوجه لمكان معين في وقت محدد، مما يضمن راحة وأمان المستحقين.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر أغسطس 2025 بالرقم القومي

حرصًا على توفير المعلومات بسهولة للمواطنين، أتاحت الهيئة خدمة إلكترونية مجانية للاستعلام عن معاشات شهر أغسطس 2025 من خلال الرقم القومي، وذلك عبر الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط:
    https://nosi.gov.eg
  2. اختيار تبويب "صاحب معاش".
  3. الضغط على "الخدمات التأمينية".
  4. تحديد خدمة "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".
  5. إدخال الرقم القومي بشكل صحيح.
  6. الضغط على زر "استعلام"، حيث تظهر تفاصيل المعاش كاملة.

وتتيح هذه الخدمة معرفة مقدار المعاش الشهري وتاريخ الصرف ونوع الزيادة المُضافة حديثًا ضمن معاشات شهر أغسطس 2025.

الحالات التي يتم فيها قطع المعاش وفقًا لقانون التأمينات

وفقًا للمادة 105 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، هناك عدد من الحالات التي تؤدي إلى قطع المعاش عن المستحق، والتي تنطبق من أول الشهر التالي لتحقق الحالة، وتشمل:

  • وفاة المستحق.
  • زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
  • بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا، باستثناء:
  • العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
  • الطالب حتى التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة، أو بلوغه سن 26، أي التاريخين أقرب.
  • استمرار صرف المعاش للطالب الذي يبلغ 26 عامًا خلال العام الدراسي حتى نهايته.
  • الحاصل على مؤهل نهائي: يستمر المعاش حتى التحاقه بعمل أو بلوغه سن 26 (لحملة البكالوريوس أو الليسانس) أو سن 24 لمن حصل على مؤهل أقل.

توصيات للمستفيدين من معاشات شهر أغسطس 2025

  • يُفضل تجنب التكدس في الأيام الأولى من الصرف، خاصة لكبار السن.
  • استخدام المحافظ الإلكترونية لتقليل الاعتماد على الكاش.
  • مراجعة بيانات المعاش عبر الموقع الإلكتروني قبل التوجه للصرف.
  • التأكد من سلامة كارت ميزة أو بطاقة المعاش المستخدمة.

وتُمثل معاشات شهر أغسطس 2025 امتدادًا لجهود الدولة في دعم الفئات الاجتماعية الأضعف، وتعكس التزام الحكومة بتحسين الحياة المعيشية لأصحاب المعاشات والمستحقين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة. 

وتوفر الدولة من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كافة التسهيلات اللازمة لصرف المعاشات بسهولة وأمان، مع إتاحة خيارات متعددة تناسب جميع الفئات.

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