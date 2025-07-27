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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

احسب قبضك.. موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بزيادة 15%

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بزيادة 15%
موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بزيادة 15%
عبد الفتاح تركي

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بزيادة 15% هو محور اهتمام ملايين المواطنين حاليا ترقبًا لصرف معاشات أغسطس بزيادة 15% بعد بدء تطبيقها الشهر الماضي ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تضمنت رفع المعاشات والمرتبات التي يستفيد منها أكثر من 11 مليون مواطن، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025

يتساءل عدد كبير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس، ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فإن صرف المعاشات يتم في أول يوم من بداية كل شهر، لذا سيتمكن أصحاب المعاشات من تسلّم معاشاتهم لشهر أغسطس 2025 يوم الجمعة 1 أغسطس 2025.

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موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بزيادة 15%

زيادة المعاشات 15%

كان أصحاب المعاشات بدأوا صرف مستحقاتهم بالزيادة الجديدة منذ بداية شهر يوليو 2025، بزيادة 15%، ووفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات، تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل سنة، ابتداءً من 1 يوليو، بنسبة تعادل معدل التضخم، وبحد أقصى 15% من قيمة المعاش.

طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي 2025

  • ادخل إلى موقع التأمينات الاجتماعية.
  • اختر أيقونة صاحب معاش، ومن خلالها اضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.
  • استعلم عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
  • دون الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع، ثم اضغط على «استعلام».
  • ستظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.
موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بزيادة 15%

أماكن صرف معاشات شهر أغسطس 2025

  • منافذ شركة فوري.
  • المحافظ الإلكترونية.
  • ماكينات الصرف الآلي ATM.
  • فروع البنوك المختلفة.
  • منافذ البريد المصري.
موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بزيادة 15%

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية 2025

يتمثل جدول شرائح التأمينات الاجتماعية 2025 في التالي:

  • الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.
  • الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.
  • الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.
  • الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.
  • الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.
  • الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.
  • الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.
  • الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.
  • الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.
  • الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.
  • الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.
  • الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.
  • الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.
  • الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.
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