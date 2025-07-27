احسب قبضك.. موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بزيادة 15%

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بزيادة 15% هو محور اهتمام ملايين المواطنين حاليا ترقبًا لصرف معاشات أغسطس بزيادة 15% بعد بدء تطبيقها الشهر الماضي ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تضمنت رفع المعاشات والمرتبات التي يستفيد منها أكثر من 11 مليون مواطن، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025

يتساءل عدد كبير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس، ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فإن صرف المعاشات يتم في أول يوم من بداية كل شهر، لذا سيتمكن أصحاب المعاشات من تسلّم معاشاتهم لشهر أغسطس 2025 يوم الجمعة 1 أغسطس 2025.

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كان أصحاب المعاشات بدأوا صرف مستحقاتهم بالزيادة الجديدة منذ بداية شهر يوليو 2025، بزيادة 15%، ووفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات، تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل سنة، ابتداءً من 1 يوليو، بنسبة تعادل معدل التضخم، وبحد أقصى 15% من قيمة المعاش.

طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي 2025

ادخل إلى موقع التأمينات الاجتماعية.

اختر أيقونة صاحب معاش، ومن خلالها اضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

استعلم عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

دون الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع، ثم اضغط على «استعلام».

ستظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

أماكن صرف معاشات شهر أغسطس 2025

منافذ شركة فوري.

المحافظ الإلكترونية.

ماكينات الصرف الآلي ATM.

فروع البنوك المختلفة.

منافذ البريد المصري.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية 2025

يتمثل جدول شرائح التأمينات الاجتماعية 2025 في التالي: