11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات أغسطس غداً بزيادة 15%

ساعات قليلة ويبدأ صرف معاشات شهر أغسطس لـ١١.٥ مليون مواطن من اصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية.

صرف معاشات أغسطس غداً



وضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الاستعدادات اللازمة للبدء فى صرف معاشات شهر أغسطس 2025 صباح غدا الجمعة .

أماكن صرف معاش شهر أغسطس

ومع اقتراب موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 ، تتزايد التساؤلات حول مواعيد وآليات الصرف من منافذ بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد، وماكينات الـATM، في ظل حرص الدولة على تسهيل الإجراءات وتوفير الدعم وتيسير عمليات الصرف، وسُبل العيش الكريم.

موعد صرف معاشات اغسطس

متى يبدأ صرف معاشات أغسطس؟

يبدأ موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025، بعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات في شهر يوليو الجاري، يوم 1 أغسطس 2025، وذلك كما هو معتاد في بداية كل شهر.

كيف أستعلم عن المعاش؟

طريقة الاستعلام عن معاش شهر أغسطس

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اضغط هنا اختيار «الخدمات» من القائمة الرئيسية. النقر على «خدمات أصحاب المعاشات». اختيار «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش». إدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بك. بعد تسجيل الدخول، ستظهر لك تفاصيل المعاش والزيادات المقررة.

زيادة المعاشات 15%

كان أصحاب المعاشات بدأوا صرف مستحقاتهم بالزيادة الجديدة منذ بداية شهر يوليو 2025، بزيادة 15%، ووفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات، تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل سنة، ابتداءً من 1 يوليو، بنسبة تعادل معدل التضخم، وبحد أقصى 15% من قيمة المعاش.