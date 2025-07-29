موعد صرف معاشات شهر أغسطس2025

مع نهاية شهر يوليو، ينتظر الملايين من أصحاب المعاشات، موعد صرف معاشات أغسطس 2025، والمقررة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بزيادة بنسبة 15% التي أقرتها الحكومة والرئيس السيسي في زيادة المعاشات في يوليو .

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025

ومن المقرر أن يبدأ موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025، بعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات في شهر يوليو الجاري، يوم 1 أغسطس 2025، وذلك كما هو معتاد في بداية كل شهر.

أماكن صرف معاش شهر أغسطس

ومع اقتراب موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 ، تتزايد التساؤلات حول مواعيد وآليات الصرف من منافذ بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد، وماكينات الـATM، في ظل حرص الدولة على تسهيل الإجراءات وتوفير الدعم وتيسير عمليات الصرف، وسُبل العيش الكريم.

معاشات أغسطس 2025

صرف معاشات شهر أغسطس 2025

وتبدأ عملية صرف معاشات شهر أغسطس 2025 أول يوم فى شهر أغسطس من جميع منافذ الصرف من فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد وماكينات ال ATM .

وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لوضع كافة الترتيبات اللازمة لموعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 ، وذلك متضمن الزيادة الجديد بنسبة 15%.

زيادة المعاشات 15%

كان أصحاب المعاشات بدأوا صرف مستحقاتهم بالزيادة الجديدة منذ بداية شهر يوليو 2025، بزيادة 15%، ووفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات، تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل سنة، ابتداءً من 1 يوليو، بنسبة تعادل معدل التضخم، وبحد أقصى 15% من قيمة المعاش.

طريقة الاستعلام عن معاش شهر أغسطس بالخطوات