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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد وفاة صاحب المعاش.. 3 فئات تصرف لها نفقة الجنازة خلال هذه المدة

نفقة جنازة- أرشيفية
نفقة جنازة- أرشيفية
أميرة خلف

يتزايد اهتمام المواطنين بالرغبة في معرفة الشروط الخاصة بصرف منحة الوفاة ونفقات الجنازة.

وحدد قانون المعاشات عدة ضوابط واشتراطات لصرف نفقات الجنازة بواقع 3 أشهر  في إطار حرص الدولة على توفير مظلة تأمينية شاملة ترعي المواطن حتى في لحظات الفقد .

وطبقا للقانون، فإنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، تُصرف منحة مالية تُقدّر بقيمة شهر الوفاة والشهرين التاليين له، بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل في شهر الوفاة (إن وُجد).


وتعادل قيمة المنحة، الأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة. والجهة المسؤولة عن الصرف، هي نفس الجهة التي كانت تصرف الأجر أو المعاش.


ويتم صرف المنحة لورثة المتوفى المستحقين للمعاش، وفي حال وجود مستحق واحد فقط تُصرف له بالكامل.


ومنح القانون دعما لمساعدة الأسرة على تغطية التكاليف  المرتبطة بوفاة صاحب المعاش.


وتعادل قيمة النفقات معاش ثلاثة أشهر. والجهة التي تصرف نفس الجهة التي كانت تصرف المعاش.


ويأتي ترتيب الأولوية في الاستحقاق لهذه النفقة وفقا كالآتي :


- الأرملة.

- تُصرف لأرشد الأبناء حال عدم وجود أرملة.

- إذا لم يوجد، تُمنح لأي شخص يثبت أنه تحمّل نفقات الجنازة فعليًا.

ويجب صرفها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. والإجراءات هي تقديم طلب رسمي للمكتب التابع لهيئة التأمينات.

منحة الوفاة نفقات الجنازة قانون المعاشات المعاشات نفقة الأرملة الأبناء

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