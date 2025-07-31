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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دراسة تطبيق تعريفة عادلة للتاكسي الذكي للمواطنين والسياح بشرم الشيخ | صور

اجتماع محافظ جنوب سيناء مع ملاك وسائقي التاكسي
اجتماع محافظ جنوب سيناء مع ملاك وسائقي التاكسي
ايمن محمد

تدرس محافظة جنوب سيناء تطبيق تعريفة عادلة التاكسي الذكي أحدهما للمواطنين والأخرى للسائحين.

جاء ذلك خلال خلال اجتماع محافظ جنوب سيناء مع ملاك و سائقي التاكسي الذكي بمدينة شرم الشيخ  لمناقشة  تفعيل منظومة "التاكسي الذكي" و دراسة تعريفة عادلة أحدهما للمواطنين و الاخري للسائحين

يأتي ذلك في  إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الخدمات السياحية وتعزيز منظومة النقل الحضاري والذكي،

 ترأس اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا مع ملاك وسائقي سيارات الأجرة "التاكسي العداد" بمدينة شرم الشيخ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر مجلس مدينة شرم الشيخ، بحضور نائبة المحافظ، ومدير إدارة مرور جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين.

يأتي الاجتماع ضمن خطة المحافظة لتحسين جودة خدمات النقل السياحي وتقديم خدمة حضارية وآمنة تتماشى مع الطابع العالمي لمدينة شرم الشيخ.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع الاشتراطات والتعليمات العامة الملزمة لملاك وسائقي التاكسي، والتي شملت:

الالتزام بالزي الموحد للسائقين.

الحفاظ على الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ والمظهر اللائق للسيارة من الداخل والخارج.

الالتزام بالتعريفة الرسمية وتشغيل العداد أو التطبيق الإلكتروني فور تفعيله.

الإسراع في إحلال وتجديد السيارات القديمة والمتهالكة.

انتقاء أفضل السائقين تحت إشراف ومسؤولية مالك السيارة، مع تقديم كافة البيانات اللازمة والتنسيق مع المرور والجهات الأمنية.

الالتزام بقواعد وآداب المرور، باعتبارها جزءًا من الصورة الحضارية للمحافظة.

تحميل مالك المركبة المسؤولية الكاملة عن سلوك السائق أثناء التشغيل.

كما أكد المحافظ على ضرورة تفعيل منظومة الكارت الذكي للسائحين، باعتبارها خطوة مهمة نحو التحول الرقمي وتيسير حركة السائحين داخل المدينة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويرتقي بتجربة الزائرين.

و شدد محافظ جنوب سيناء  على الالتزام بهذه التعليمات يعكس مدى وعي السائقين والمسؤولين تجاه أهمية المدينة كمقصد سياحي عالمي، مؤكدًا أن ترخيص سيارات الأجرة هو  لخدمة المواطن و السائح، وليس أداة للاستغلال، وأن أي مخالفة ستقابل بإجراءات رادعة، من ضمنها إلغاء الترخيص أو إخراج السيارة من نطاق العمل داخل المدينة.

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وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عدد من النتائج والتوصيات، أبرزها:

نتائج وتوصيات الاجتماع:

دراسة مقترح زيادة قيمة التعريفة الرسمية بما يتناسب مع التكاليف ويضمن استمرارية الخدمة دون إرهاق المواطن.

دراسة تحديد تعريفتين منفصلتين: إحداهما للمواطنين المصريين، والأخرى للسائحين، بما يراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي ويحقق العدالة في تقديم الخدمة.

تخصيص مقر دائم لجمعية سائقي التاكسي لتيسير التواصل مع الجهات المعنية وتنظيم عمل المنظومة.

الإسراع في إجراءات تحديث وإحلال سيارات التاكسي في إطار خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمة.

الاهتمام ببرامج تدريب وتأهيل السائقين بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورفع كفاءتهم في التعامل مع السياح، والالتزام بقواعد القياده الامنه  والسلوك الحضاري.

الإسراع في إنهاء إجراءات تحديث وإحلال سيارات التاكسي.

وفي ختام الاجتماع، وقع جميع السائقين وملاك سيارات التاكسي على وثيقة التزام رسمي بكافة التعليمات والاشتراطات، مع تحملهم الكامل لأي نتائج قانونية أو إدارية في حال المخالفة، تأكيدًا على جدية التنفيذ وحرص الجميع على الارتقاء بالمنظومة.

وفي نهاية الاجتماع أكد ملاك وسائقي التاكسى  التزامهم الكامل بالتعاون لتحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل داخل شرم الشيخ.

جنوب سيناء شرم الشيخ تفعيل تعريفة عادلة

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