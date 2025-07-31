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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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ليه الناس بقت وحشة.. حقيقة خناقة رانيا محمود ياسين ووالدتها شهيرة

خلاف شهيرة وبنتها
خلاف شهيرة وبنتها
إيمان عبد اللطيف

ردت الفنانة شهيرة على الشائعة التي ترددت مؤخرًا، حول انفعال ابنتها رانيا محمود ياسين عليها، مؤكدة أن هناك بعض الناس تفتعل المشكلات من أجل المتابعين والحصول على التريند، مطالبة القانون بحمايتهم من هؤلاء.

وكتبت شهيرة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: "هو إيه اللي حصل؟! هو ليه الناس بقت وحشه أوي كده ماحدش بيسيب حد في حاله، وخاصة الفنانين، انفعال رانيا على شهيرة إيه؟ هو أي هبد وخلاص علينا، انا ولادي متربية وجذورنا ولاد ناس قبل الفن إحنا ناس محترمة وشبعانة".

وأشارت: "ممكن أي حد ينفعل لو شعر بالإهانة من أي شخص ده عادي لكن ينفعل على أمه أو أبوه؟! وكلام كده مالوش لازمة أتقال هو كله زي بعضه الناس اللي في حالها زى الناس اللي بتفتعل المشاكل عشان المتابعين والتريند وتحاول تشوه المحترمين عشان ياخدوا من وراهم قرشين حرام".

اختتمت: “حسبنا الله فيكم، عايزين قانون يحمينا من الآفات دي، وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم”.

شهيرة خلاف شهيرة وابنتها رانيا محمود ياسين

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