بكسب 120 ألف جنيه .. تفاصيل خناقة أم مكة والمذيعة علا شوشة

بدأت الجهات المختصة التحقيق مع البلوجر "أم مكة" بعد التحفظ عليها، إثر نشوب خلاف مع المذيعة علا شوشة، مقدمة البرامج على قناة الشمس الفضائية، وذلك داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، أثناء تصوير حلقة تليفزيونية، ما أدى إلى وقوع مشادة كلامية بين "أم مكة" والمذيعة علا شوشة، حُرِّر على أثرها محضر بالواقعة.

القبض على أم مكة

وكانت "أم مكة" قد صرّحت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تجني نحو 120 ألف جنيه يوميًا من خلال بيع الفسيخ، وذلك عقب انتشار شائعات عن تورطها في الاتجار بالأعضاء البشرية وغسيل الأموال، بعد القبض على البلوجر مروة يسري، المعروفة بلقب "بنت مبارك".