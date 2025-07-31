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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي فاروق تطرح ثامن أغاني ألبومها “أنا اللى مشيت”

بوستر أغنية "أنا اللى مشيت " لمي فاروق
بوستر أغنية "أنا اللى مشيت " لمي فاروق
تقى الجيزاوي

طرحت النجمة مى فاروق، أحدث أغنياتها بعنوان "أنا اللى مشيت" وهى الأغنية الثامنة من أغنيات ألبومها الجديد "تاريخى" والذى بدأت فى إطلاقه مع بداية العام، أغنية "أنا اللى مشيت"، الأن علي اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات: تامر حسين، وألحان: مدين، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر: توما، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند.


أغنية "أنا اللى مشيت"، تعكس فى مضمونها، واقع المرأة القوية التى ترفض الانكسار، وتعتز بالكبرياء، فى علاقة حب غير متوازنة،  وتضع حدًا للخذلان، وتتجه إلى الاستقلال.

ألبوم مي فاروق

يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها"تاريخى"  وكانت بعنوان "باركوا " كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، والثانية "سلطانة " كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات، و الثالثة "ميزنى"، كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، والرابعة "كان نفسي أقابلك"، كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف، والخامسة "اللى شافنا"، كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب، والسادسة"بنات الخلق"، كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى يحى يوسف، والسابعة "ضحكت فجأة"، كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى نادر حمدى.. وتقول كلمات أغنية "أنا اللى مشيت":..
أنا اللي مشيت وسبَّقت
لقيت الوضع ما عجبنيش
طريقته كمان ما ناسبتنيش
وفرصه وجت ماصدقت
لا عُمري وقفت في الصف
ولا أتعامل بسوء تقدير
مشيت علشان مقامي كبير
ومش مركونه ع الرَّف
أنا كبريائي معاك خلاني
أستسهل وأنسي اللي بينساني
ما عيشي تاني لأناني واضحي ليه
لا عمري هاقول ياحبيبي تعالي
أنا مش بصفي بسرعه وشياله
اللي بيتعالي هتعالي وأدوس عليه
علي المواضيع دي قفلت
ده آخره معامله باستهتار
ده يوم مافارقته ضحك هزار
وجبت صحابي حفلت
خلصت خلاص من الهم
وفوقت لنفسي واحلويت
ده لو جاني هاقول له نسيت
ولا يقدر يقول بِّم.

مي فاروق أغاني مي فاروق ألبوم مي فاروق

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