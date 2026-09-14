مجلس الأمن يبحث اليوم توحيد جهود الوساطة ومسارات السلام ووقف التدخلات الخارجية في السودان

عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الاثنين(بتوقيت نيويورك)، حوارًا تفاعليًا غير رسمي بشأن السودان، لبحث سبل تنسيق جهود الوساطة الدولية والإقليمية وتحويل الالتزامات السياسية إلى خطوات عملية تدعم مسارًا للسلام بقيادة مدنية.

وتنظم الدنمارك والمملكة المتحدة الاجتماع تحت عنوان «من المبادئ إلى الممارسة: ترجمة التزامات الوساطة الدولية إلى مسار متماسك للسلام بقيادة مدنية»، بمشاركة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافيستو، وممثلين عن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية فى شرق إفريقيا "إيجاد".

ومن المقرر أن يقدم إحاطات خلال الاجتماع أيضا رئيس اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن السودان محمد بن شمباس، والممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي أنيت فيبر، ومدير إدارة القرن الأفريقي والسودان بجامعة الدول العربية زيد الصبان، إلى جانب الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية «إيجاد» ورقنه غبيهو.

ويأتي الاجتماع في ظل تعدد مبادرات الوساطة منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023، من دون تحقيق اختراق حاسم، ما دفع إلى تكثيف الجهود لتعزيز التنسيق بين الأطراف الإقليمية والدولية، ولا سيما عبر الالية "الخماسية" الدولية المعنية بالسودان التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة إيجاد.

ومن المتوقع أن تبحث الجلسة سبل دعم دور "الخماسية" في الربط بين مختلف الأطراف، وإجراءات بناء الثقة، ووقف التصعيد، وتعزيز فرص التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة.

كما ستتناول المناقشات التدخلات الخارجية وتدفقات الأسلحة والمرتزقة، التي تعتبر من أبرز العوامل المعرقلة لجهود التسوية، إلى جانب بحث الأدوات المتاحة أمام مجلس الأمن للحد من هذه التدخلات ودعم المسار السياسي.

ويأتي الاجتماع بعد أن مدد مجلس الأمن، في 11 سبتمبر، نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهر حتى 9 أكتوبر، بعدما تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح لتوسيع حظر الأسلحة المفروض حاليًا على دارفور ليشمل جميع أنحاء البلاد.

ومن المنتظر أن يشدد أعضاء المجلس كذلك على حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، واحترام القانون الدولي الإنساني، مع استمرار النقاش حول الخطوات الإضافية التي يمكن أن يتخذها المجلس لدعم جهود السلام في السودا