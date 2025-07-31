تقديم كلية الشرطة متخصصين 2025.. دليلك الشامل بالشروط والخطوات والرابط

أعلنت وزارة الداخلية انطلاق تقديم كلية الشرطة متخصصين 2025 ، ضمن تقديم كلية الشرطة 2025 رسميًا بدءًا من اليوم الخميس، عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية، بالإضافة إلى خريجي الجامعات، في خطوة منتظرة للآلاف من الراغبين في الانضمام إلى صفوف الشرطة.

تقديم كلية الشرطة متخصصين 2025

تقديم كلية الشرطة 2025 متخصصين يبدأ من 31 يوليو، ويستمر حتى 11 سبتمبر، وفقًا لما أعلنته الأكاديمية، وذلك من خلال موقع كلية الشرطة الرسمي التابع لوزارة الداخلية.

موعد تقديم كلية الشرطة 2025

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلبة للعام الدراسي 2025 - 2026، حيث يبدأ تقديم كلية الشرطة 2025 للحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية بنسبة لا تقل عن 65%، سواء من خريجي هذا العام أو العام الماضي، من 31 يوليو حتى 28 أغسطس للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات لهذا العام.

تقديم كلية الشرطة 2025 ينطلق رسميًا غدًا عبر الإنترنت

التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة 2025

كما يشمل القرار أيضًا خريجي كليات الحقوق ذكور وإناث، وخريجي بكالوريوس التربية الرياضية إناث بتقدير لا يقل عن "مقبول"، وكذلك الحاصلين على المؤهلات الجامعية المطلوبة في قطاعات الوزارة بتقدير "جيد" كحد أدنى، وذلك ضمن إطار خطة الوزارة لتعزيز كوادرها المتخصصة في مختلف المجالات.

تقديم كلية الشرطة متخصصين 2025

أوضح مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أن موعد تقديم كلية الشرطة 2025 متخصصين يبدأ من 31 يوليو وحتى 11 سبتمبر المقبل، وذلك لخريجي الجامعات من حملة بكالوريوس أو ليسانس أو درجات الماجستير والدكتوراه في التخصصات المطلوبة بالوزارة لهذا العام، ويستمر التقديم لمدة 43 يومًا.

أما بالنسبة للحاصلين على مؤهلات العام الماضي، فيبدأ التقديم من 22 يوليو وحتى 14 أغسطس، لمدة 26 يومًا.

تقديم كلية الشرطة 2025 ينطلق رسميًا غدًا عبر الإنترنت

أقسام كلية الشرطة

كلية الشرطة المصرية تضم عددًا من الأقسام المهمة لتأهيل الطلاب بشكل أكاديمي وبدني ونفسي، أبرزها قسم علوم الشرطة، والقسم القانوني، وقسم التدريب الرياضي، والقسم الطبي، وغيرها من التخصصات المتكاملة التي تواكب التطورات الأمنية الحديثة، بما يشمل قسم الضباط المتخصصين الذي يشهد إقبالًا متزايدًا كل عام.

شروط تقديم كلية الشرطة

1- الشروط المطلوبة للالتحاق بأكاديمية الشرطة للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يحملان الجنسية المصرية عن غير طريق التجنّس.

ألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية أخرى في أي وقت سابق.

أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة.

ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد سبق فصله من إحدى الوظائف الحكومية بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي.

أن يستوفي شروط اللياقة الصحية والبدنية والنفسية المعتمدة.

ألا يقل طول القامة عن 170 سم.

ألا يزيد سن المتقدم عن 22 سنة ميلادية في أول أكتوبر المقبل.

ألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 90 من طول القامة (الوزن = الطول - 90).

اجتياز الكشف الطبي المتقدم بنجاح.

اجتياز اختبارات اللياقة البدنية والنفسية المقررة.

ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج أثناء فترة الدراسة بالأكاديمية.

الشروط المطلوبة للالتحاق بأكاديمية الشرطة للحاصلين على المؤهلات الجامعية (الضباط المتخصصين):

تطبيق جميع الشروط السابقة، باستثناء شرط عدم الزواج.

ألا يقل طول القامة عن 168 سم للذكور، و160 سم للإناث.

ألا يزيد سن المتقدم وقت التقديم عن:

28 عامًا للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما.

30 عامًا للحاصلين على درجة الماجستير.

35 عامًا للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ألا يقل طول القامة عن 165 سم للذكور، و160 سم للإناث.

تقديم كلية الشرطة 2025 ينطلق رسميًا غدًا عبر الإنترنت

ويشترط ألا يقل الطول عن 170 سم للثانوية، و168 سم للذكور الجامعيين، و160 سم للإناث، وألا يزيد السن في 1 أكتوبر عن 22 عامًا للثانوية، و28 عامًا لحملة المؤهلات الجامعية، و30 عامًا للماجستير، و35 عامًا للدكتوراه.

متى موعد تقديم الضباط المتخصصين 2025؟

بالنسبة إلى الراغبين في الالتحاق عبر قسم الضباط المتخصصين، فإن موعد تقديم كلية الشرطة 2025 متخصصين يبدأ من 31 يوليو، ويستمر حتى 11 سبتمبر، وفقًا لما أعلنته الأكاديمية، وذلك من خلال موقع كلية الشرطة الرسمي التابع لوزارة الداخلية.

متى يفتح تقديم كلية الشرطة؟

بدأ التقديم بـ كلية الشرطة لعام 2025 في 22 يوليو حتى 14 أغسطس للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات من العام الماضي، ومن 31 يوليو حتى 28 أغسطس للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات لهذا العام.

تقديم كلية الشرطة 2025 ينطلق رسميًا غدًا عبر الإنترنت

تقديم شرطة لحد سن كام؟

وضعت وزارة الداخلية حدودًا عمرية واضحة، إذ لا يُقبل الحاصلون على الثانوية بعد سن 22 عامًا، بينما يُشترط ألا يتجاوز عمر المتقدم الجامعي 28 عامًا، و30 عامًا لحملة الماجستير، و35 عامًا لحملة الدكتوراه، وهي من أبرز الأسئلة الشائعة ضمن "تقديم شرطة لحد سن كام؟".

وزارة الداخلية كلية الشرطة تسهّل التقديم

وفّرت وزارة الداخلية كلية الشرطة عددًا من التسهيلات للمتقدمين، مثل إعلان النتائج عبر الإنترنت، وتخصيص أماكن لائقة لاستقبال أولياء الأمور، بالإضافة إلى توفير منافذ لتصوير المستندات، واستخراج صحيفة الحالة الجنائية، مع تخصيص لجان للإجابة عن استفسارات الطلاب، إلى جانب كتيب إرشادي يحتوي على الخطوات المطلوبة للتقديم.

كلية الشرطة للبنات

تتاح الفرصة هذا العام للإناث للتقديم في أكثر من مسار، سواء من خريجات كلية الحقوق أو بكالوريوس التربية الرياضية، كما يسمح للإناث من خريجات المؤهلات الجامعية المطلوبة بالتقدم ضمن فئة الضباط المتخصصين، وفق نفس شروط التقديم الخاصة بالذكور من حيث الطول واللياقة.

موقع كلية الشرطة الإلكتروني

يمكن للراغبين في التسجيل التوجه إلى موقع كلية الشرطة عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية، حيث تُتاح كل التعليمات المطلوبة، مع تقديم الخدمة الإلكترونية للتسجيل، ومعرفة مواعيد الاختبارات، ونتائجها بشكل فوري دون الحاجة للسفر أو الانتظار.

https://moi.gov.eg/Account/Login?ReturnUrl=https://secassis.moi.gov.eg

مراحل التقديم بكلية الشرطة

يمر الطالب بعدة اختبارات تبدأ بـ"القدرات" ثم "المقاس والقوام"، يليها الكشف الطبي المبدئي، ثم اختبارات اللياقة البدنية، واختبار السمات الشخصية والنفسية، ثم اختبار الهيئة والكشف الطبي المتقدم.

تقديم كلية الشرطة 2025 ينطلق رسميًا غدًا عبر الإنترنت

وقد تم تحديد موقع استقبال الطلاب في الأكاديمية عبر البوابة رقم (5) اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، مع تجهيز أماكن مناسبة لأهالي المتقدمين خلال فترة الانتظار