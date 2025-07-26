شروط الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025 والمستندات المطلوبة

في إطار توجهات وزارة الداخلية نحو تطوير الكوادر الأمنية، أعلنت أكاديمية الشرطة تفاصيل التقديم وشروط الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025، مع طرح تسهيلات متعددة لتيسير عملية التقديم للطلاب وأولياء الأمور.

ويقدم «صدى البلد» دليلًا شاملًا يحتوي على شروط القبول، واختبارات التقديم، والمزايا التي يحصل عليها الخريجون، إلى جانب الإجراءات المستحدثة لهذا العام.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025

وضعت أكاديمية الشرطة مجموعة دقيقة من الشروط التي يجب توافرها في الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025، أبرزها ما يلي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، من أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهاب.

ألا يكون قد سبق فصله من إحدى الوظائف الحكومية بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

أن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

ألا يكون متزوجًا أثناء قيده في أكاديمية الشرطة.

الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025

اختبارات التقديم لكلية الشرطة 2025

يخضع المتقدمون لسلسلة من الاختبارات المتنوعة التي تهدف إلى اختيار أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025، وتشمل:

اختبار القدرات

اختبار تحريري لقياس الثقافة العامة والمعلومات.

لا يُسمح بالإعادة في حال الرسوب.

اختبارات المقاس والقوام

يتم التأكد من استيفاء الطول المطلوب.

يتم حساب تناسب الطول مع الوزن وفقًا للمعادلة: (الطول – 90).

الإعادة متاحة مرة واحدة فقط في اختبار القوام.

الكشف الطبي

يُجرى أمام لجنة مختصة، مع السماح بالإعادة مرة واحدة فقط حال الرسوب.

الكشف النفسي

يتضمن قياسات نفسية أمام لجنة متخصصة.

لا يُسمح بالإعادة عند الرسوب.

الاختبار الرياضي

يشمل مجموعة من التمرينات، مع إتاحة إعادة واحدة عند الرسوب.

اختبار السمات الشخصية

يهدف لقياس القدرات العقلية والميول والسمات الشخصية.

لا يُسمح بالإعادة للراسبين.

الكشف الطبي المتقدم واختبار الهيئة

يتم التقييم النهائي للطالب من حيث الكفاءة والاستعداد للتدريب الشرطي.

الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025

مزايا الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025

يحصل الطلاب المقبولون في كلية الشرطة على باقة من المزايا الوظيفية والاجتماعية التي تبدأ منذ فترة الدراسة وتمتد بعد التخرج، وتشمل:

رعاية صحية متكاملة للضباط وأسرهم داخل مستشفيات الشرطة.

رعاية رياضية من خلال نوادي الشرطة المنتشرة بجميع المحافظات.

رعاية اجتماعية تشمل المصايف، والحج، والعمرة، والرحلات.

رعاية ثقافية عبر إتاحة فرص الدراسات العليا والبعثات الخارجية.

إجراءات وتسهيلات جديدة لقبول الطلاب في 2025

في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء على المتقدمين، وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بتوفير مجموعة من التسهيلات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025، ومنها:

طباعة كتيب إرشادي يشمل جميع خطوات التقديم والاستفسارات الشائعة، ويُسلَّم ضمن ملف التقديم.

إعلان نتائج الاختبارات ومواعيدها إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية، لتسهيل متابعة أولياء الأمور دون الحاجة إلى السفر.

توفير منافذ خدمية داخل الأكاديمية لاستخراج الأوراق المطلوبة، مثل صحيفة الحالة الجنائية والقيد العائلي، بالإضافة إلى خدمات النسخ والتصوير.

رؤية كلية الشرطة في إعداد كوادر أمنية متميزة

تهدف كلية الشرطة إلى تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع متطلبات العمل الأمني المعاصر، من خلال:

إعداد خريجين مؤهلين علميًا وبدنيًا وفقًا لمعايير الجودة الشاملة.

تطوير المقررات الدراسية ووسائل التدريس، مع إشراك القيادات الأمنية في التدريب.

تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ضمن المناهج وتكوين كوادر قادرة على تدريسها.

تشجيع الطلاب على الدراسات العليا والتخصص الأكاديمي، بما يعزز من كفاءتهم في مجالات العمل الشرطي.

تطبيق نظم تقييم ومتابعة مستمرة لاختيار أفضل الطلاب للالتحاق.

تطوير البنية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية

في إطار تحقيق التميز المؤسسي، تسعى الأكاديمية إلى: