لخريجي الجامعات.. تعرف على التخصصات المطلوبة فى كلية الشرطة بالعام الجديد

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025-2026 من خريجي الجامعات.

وأعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، عن التخصصات الجامعية المطلوبة للعام الجديدة.

التخصصات الجامعية المطلوبة فى كلية الشرطة 2025/2026:

- دكتوراه وماجستير الطب البشرى ذكور واناث

- دكتوراه وماجستير وبكالوريوس صيدلة اكلينيكية ذكور واناث

- بكالوريوس الطب بيطرى ذكور فقط

- دكتوراه وماجستير وبكالوريوس تمريض ذكور واناث

- بكالوريوس الهندسة ذكور فقط

- بكالوريوس تجارة ذكور فقط

- بكالوريوس زراعة ذكور فقط

- بكالوريوس تربية موسيقية ذكور فقط

- بكالوريوس فنون تطبيقية ذكور فقط

- بكالوريوس علوم ذكور واناث

- بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية ذكور فقط

- ليسانس اداب ذكور فقط

- ليسانس وبكالوريوس اداب - تربية ذكور واناث

- ليسانس وبكالوريوس لغات اناث