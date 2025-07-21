لخريجي الجامعات.. تعرف على التخصصات المطلوبة فى كلية الشرطة بالعام الجديد

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025-2026 من خريجي الجامعات.
وأعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، عن التخصصات الجامعية المطلوبة للعام الجديدة.
التخصصات الجامعية المطلوبة فى كلية الشرطة 2025/2026:
- دكتوراه وماجستير الطب البشرى ذكور واناث
- دكتوراه وماجستير وبكالوريوس صيدلة اكلينيكية ذكور واناث
- بكالوريوس الطب بيطرى ذكور فقط
- دكتوراه وماجستير وبكالوريوس تمريض ذكور واناث
- بكالوريوس الهندسة ذكور فقط
- بكالوريوس تجارة ذكور فقط
- بكالوريوس زراعة ذكور فقط
- بكالوريوس تربية موسيقية ذكور فقط
- بكالوريوس فنون تطبيقية ذكور فقط
- بكالوريوس علوم ذكور واناث
- بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية ذكور فقط
- ليسانس اداب ذكور فقط
- ليسانس وبكالوريوس اداب - تربية ذكور واناث
- ليسانس وبكالوريوس لغات اناث