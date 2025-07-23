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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. خطوات وموعد تقديم كلية الشرطة 2025

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
مصطفى الرماح

يبحث الكثير عن خطوات وموعد تقديم كلية الشرطة 2025، حيث أعلنت أكاديمية الشرطة عن موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2025 - 2026، من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية بحد أدنى مجموع 65 % للعام الحالي أو العام الماضي، والحاصلين على ليسانس الحقوق ذكور وإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية إناث بتقدير حد أدنى مقبول، والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية ذكور وإناث بتقدير حد أدنى جيد.

تقديم كلية الشرطة 2025

واعلن اللواء هانى ابو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة، انه سيتم فتح باب القبول لحاملي شهادة الثانوية العامة، او ما يعادلها، او الثانوية الأزهريّة، وشهادات الثانوية من الخارج، والدبلومات الأجنبية ومدارس المتفوقين، وكذلك الحاصلين على ليسانس الحقوق ذكور وإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية للعام السابق 2024 إناث فقط، والحاصلين على المؤهلات الجامعية (بكالوريوس- ليسانس - ماجستير- دكتوراه) في التخصصات التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية في العام الماضي، وبالنسبة للطب البشري للعامين السابقين، ابتداء من يوم الثلاثاء 22 يوليو الجاري، وحتى الخميس الموافق 14 أغسطس المقبل لمدة 26 يوما.

مواعيد تقديم كلية الشرطة 2025

أما فيما يتعلق بحاملي شهادة الثانوية 2025، وطلبة الدور الثاني، والثانوية الازهرية، وحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، فسيتم فتح باب القبول لهم بدءا من الخميس 31 يوليو الجاري وحتى الخميس 28 أغسطس المقبل، لمدة 29 يوما، مع مراعاة قيام حاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، بتقديم أصل شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية.

مواعيد تقديم ضباط متخصصين

وأضاف أن التقديم لحاملي درجة الليسانس من كلية الحقوق ذكور واناث للعام الجاري 2025، والحاصلون على المؤهلات الجامعية (بكالوريوس- ليسانس - ماجستير- دكتوراه) في التخصصات التي تمثل احتياجًا في قطاعات الوزارة لهذا العام، فسيبدأ من يوم الخميس 31 يوليو الجاري، وحتى 11 سبتمبر المقبل، لمدة 43 يوما، لافتا الى أن التقديم للالتحاق للجميع سيكون من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الانترنت.

شروط تقديم كلية الشرطة 2025/2026

وفيما يتعلق بشروط الالتحاق، بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية، أوضح مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أنه لابد أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، والا يكون قد حمل او اي من والديه اي جنسية أخرى، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة، بالاضافة الى ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

شروط تقديم كلية الشرطة

وأضاف أن المتقدم يجب ألا يقل طول قامته عن 170 سم، وألا يزيد سنه في أول أكتوبر القادم عن 22 سنة ميلادية، فضلا عن ضرورة استكماله شروط اللياقة الصحية والنفسية، والا يزيد الوزن عن (طول القامة - 90)، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية والنفسية المقررة، وألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية أو سبق له الزواج.

شروطة التحاق خريجي الجامعة بكلية الشرطة

وفيما يتعلق بالحاصلين على المؤهلات الجامعية، فهي ذات الشروط السابقة دون اشتراط عدم الزواج، فضلا عن أنه يجب ألا يقل طول القامة عن 168 سم للذكور، و160 سم للاناث، وألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين عن 28 عاما للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير و35 سنة للدكتوراه أو ما يعادلها، والا يقل طول القامة عن 165 سم للذكور، و160 سم للاناث.

تخصصات تقديم كلية الشرطة 2025

ولفت اللواء دكتور أبو المكارم الى أن مراحل التقديم للأكاديمية تمر عبر عدة مراحل، حيث يخضع الطالب للاختبارات "القدرات - المقاس – القوام – الطبي والرياضي – السمات الشخصية – الهيئة – الكشف الطبي المتقدم"، ويخضع الطالب لاختبار مقاس الطـول، فضلاً عن اختبار القوام:  "الوزن المثالي = طول الطالب – 90"، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية "العظام – الرمد – الباطنة – الجراحة – الأسنان - ... إلخ".

خطوات تقديم كلية الشرطة 2025

وأوضح مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أن مكان الاختبارات، هو من خلال البوابة رقم 5 بالأكاديمية اعتبارا من الساعة 6 صباحا، لافتا إلى توفير مكان لائق لأولياء الأمور بالجهة المقابلة للبوابة، مضيفا أنه تم توفير عدة تيسيرات للمتقدمين بأكاديمية الشرطة، من بينها إعلان نتائج وتحديد مواعيد الاختبارات عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت دون تحميلهم مشقة السفر للوقوف على النتائج، وتوفير منافذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري، وصحيفة الحالة الجنائية والطوابع، ومنفذ لبيع الطوابع والدمغة والتصوير الفوتوغرافي الفوري، وتوفير لجنتين للاستعلام والرد على أي استفسارات للطلبة، فضلا عن طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات لكيفية التقديم، وتوفير خط تليفوني مباشر، لتلقي أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق بكلية الشرطة على رقمي (0224109102)، (0224109117).

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