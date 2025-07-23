بعد فك الحجز.. إعادة مقتنيات وممتلكات اللاعب ابراهيم سعيد

قررت محكمة القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس إعادة مقتنيات وممتلكات لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، ومشغولاته الذهبية ومستنداته، وأوراقه الثبوتية بعد فك الحجز عليها في قضية الحجز على ممتلكاته بسبب قضية نفقة لصالح طليقته، وتأجيل القضية لجلسة 9 سبتمبر المقبل، لحضور بناته.

وخلال الجلسة السابقة، طالب المستشار محمد رشوان، محامي اللاعب، باستخراج شهادة رسمية من إدارة الكمبوند السكني الذي يقيم فيه موكله، تفيد بأن الوحدة التي تم توقيع الحجز عليها تعود ملكيتها إلى الشركة المالكة للكمبوند، وليست مملوكة لإبراهيم سعيد.

وأوضح رشوان أن موكله لا يمتلك الوحدة السكنية، بل يقيم فيها بنظام الإيجار المفروش، مؤكدًا أن جميع المنقولات الموجودة داخل الشقة تتبع نفس الشركة وليست من ممتلكات اللاعب.