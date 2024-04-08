لمدة 40 دقيقة.. 15 سيارة تشارك في إخماد حريق نادي الصيادلة بالإسكندرية

شاركت 15 سيارة إطفاء في محاولات السيطرة على النيران التي اندلعت بنادي الصيادلة بالإسكندرية، وإخمادها لمدة ٤٠ دقيقة متواصلة لكنها كانت كفيلة لالتهام النيران جميع محتويات النادي.

شب حريق هائل بنادي صيادلة الإسكندرية بمنطقة كورنيش ستانلي، حيث فاجأت النيران أفراد الأمن الإداري المتواجدين بالنادي، وبدأت النيران في التصاعد من جهة الجانب الغربي، ومع سرعة الرياح فشل أفراد الأمن في التعامل مع ألسنة اللهب المرتفعة بطفايات الحريق، مما أسفر عن احتراق محتويات النادي بالكامل في الطابق الأول والثاني دون خسائر بشرية.

وانتقلت على الفور الحماية المدنية التي دفعت بـ15 سيارة إطفاء إلى موقع النادي.

جدير بالذكر أن نادي صيادلة الإسكندرية مصمم على مساحة ألفي مترا، على مستويين ويضم قاعة اجتماعات، ومطاعم وتراس على البحر، ومكاتب إدارية، ومكان مخصص للأطفال، ومسجد، وكان من المقرر افتتاحه رسمياً الشهر المقبل.