الصور الأولى لحريق نادي الصيادلة بمنطقة سابا باشا شرقي الإسكندرية

حصل موقع صدى البلد على الصور الأولى من الحريق الذي اندلع بنادي الصيادلة بمنطقة سابا باشا شرقي محافظة الإسكندرية عصر اليوم الاثنين.

واندلع حريق هائل في نادي الصيادلة بكورنيش الإسكندرية، وتوقفت حركة المرور تماما في الجانب المؤدي إلى وسط المدينة، دون إصابات.

وما تزال قوات الحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق لمنع امتداده إلى المنشآت المجاورة خاصة أن هذه المنطقة بها العديد من النوادي البحرية.



وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية امن الإسكندرية إخطارًا يفيد باندلاع حريق هائل بمنطقة سابا باشا شرقي المدينة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق الذي غطى دخانه سماء المنطقة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.