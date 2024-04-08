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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدخان غطى سماء المنطقة.. اندلاع حريق بنادي الصيادلة بكورنيش الإسكندرية |صور

حريق بكورنيش الاسكندرية
حريق بكورنيش الاسكندرية

اندلع حريق هائل في نادي الصيادلة بكورنيش الإسكندرية، وتوقفت حركة المرور تماما في الجانب المؤدي إلى وسط المدينة، دون إصابات حتى الآن.

ولا تزال قوات الحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق لمنع امتداده إلى المنشآت المجاورة خاصة أن هذه المنطقة بها العديد من النوادي البحرية.

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وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية امن الإسكندرية إخطارًا يفيد باندلاع حريق هائل بمنطقة سابا باشا شرقي المدينة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق الذي غطى دخانه سماء المنطقة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

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