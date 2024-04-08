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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

16 أبريل.. مكتبة الإسكندرية تنظم مسابقة تعليمية للمدارس الإبتدائية

صدى البلد

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مكتبة الطفل بقطاع المكتبات، مسابقة تعليمية فنية للمدارس الإابتدائية بمحافظة الإسكندرية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري تحت عنوان "الباحثة بيبليو"، وذلك بالقاعة الكبرى في مركز مؤتمرات المكتبة.
وأوضحت المكتبة - في بيان، اليوم /الاثنين/ - تتضمن المسابقة التعليمية الفنية ورقة بحثية وعملًا فنيا وفيديو، حيث سيتم تقديم بحث عن مشكلة وحلول مبتكرة لها، ثم سيتم تحويله إلى نص مسرحي وعرض مسرحي، يهدف من خلاله إلى تنمية خيال الأطفال الخصب وتجسيد أحلامهم وأمانيهم على خشبة المسرح، بهدف إنشاء جيل من الأطفال قادر على التعبير عن مشكلاته، واكتشاف إمكانيات الإبداع بداخل كل طفل من خلال إتاحة الفرصة له عن طريق الدخول إلى عالم مليء بالمعلومات والمغامرات والأحداث الشيقة والممتعة والموجودة بداخل كل كتاب موجود بمكتبة الطفل.
وأشارت إلى أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف الموهوبين بشكل مبكر، وتشجيع الأطفال على القراءة والإبداع بالتواصل مع الأجيال الأكبر من الفنانين والمبدعين؛ لاكتساب الخبرات وصقل الموهبة، ومساعدة الطلائع على تحديد أهدافهم المستقبلية من خلال المشاركات التفاعلية. 
وأضافت: "كما تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية المسابقات، حيث إنها تعد فتيل المنافسة والإبداع والابتكار، ولها دور فعال في تحفيز الأطفال على التعلم والبحث والدراسة؛ ولأن المسرح أبوالفنون ولنا في المسرح حياة فلابد من تتويج التعلم والبحث والدراسة بمسرحية تعبر عما بحث عنه أطفالنا، وهذا ما تُقيمه مكتبة الطفل على الدوام بمشاركة المدارس من خلال تقديم مسابقات عديدة لتنمية مهارات وذكاء وعقول أطفالنا لمساعدتهم على التغلب على بعض المشكلات التي تواجههم في الحياة".
وتأتي تلك الفعالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث أنها تولي اهتماما خاصا بالطفل والنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي والتكنولوجي.

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