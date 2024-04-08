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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أجواء أوروبية.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية في فصل الربيع

أمطار غزيرة بالإسكندرية
أمطار غزيرة بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية مع سقوط أمطار غزيرة على فترات في مناطق مختلفة من المحافظة اليوم الاثنين.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة ابتداءً من مساء أمس الأحد، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار متوسطة الى غزيرة على محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين.

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وقررت الشركة رفع درجة الاستعدادات ويتم نشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة، واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة، ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة، وإيقاف الإجازات وبدل الراحات.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري. 

 

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