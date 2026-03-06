قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع القطرية: التصدي لهجمة بمسيرات استهدفت قاعدة العديد الجوية
الجيش الإسرائيلي: بدء موجة جديدة واسعة النطاق في طهران
«بصمة مصرية».. طلاب إعلام القاهرة يشاركون في مبادرة إنسانية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
سعر عيار 24 اليوم 6-3-2026
ليلة دامية.. 10 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
صيد ثمين.. الجيش الأمريكي يعلن استهداف حاملة طائرات إيرانية
دوي صفارات إنذار في الكويت.. وسماع أصوات انفجارات قوية
أمن الغربية يكشف غموض إلقاء مواطن من توك توك بكوبري سمنود العلوي
قطر: مستوى التهديد الأمني مرتفع.. ابقوا في منازلكم وابتعدوا عن النوافد
دعاء ثالث جمعة من رمضان.. 8 كلمات فيها العجب
كهف الظلمة بسيناء.. فنون من العصر الجليدي منذ 15 ألف عام مشابهة لمثيلاتها في أوروبا
أعلى سعر دولار اليوم 6-3-2026
حنوت: مصر عنصر التوازن الرئيسي في الشرق الأوسط وتتحرك دبلوماسيا لاحتواء التوترات

أكد هشام حنوت، الأمين العام لحزب مصر الفتاة، أن مصر ستظل عنصر التوازن الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحركت دبلوماسيًا منذ وقت مبكر في محاولة لاحتواء التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران قبل تفاقم الأوضاع.

وأوضح حنوت أن مصر لعبت دورًا بارزًا في جهود الوساطة السياسية خلال الفترة الماضية، سعيًا للحفاظ على استقرار المنطقة، إلا أن التطورات الدولية الأخيرة دفعت الأوضاع إلى مرحلة أكثر تعقيدًا وتصعيدًا، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة على دول الإقليم.

وأشار الأمين العام لحزب مصر الفتاة، إلى أن تداعيات أي صراع في المنطقة لن تقتصر على أطرافه المباشرين فقط، بل ستمتد آثارها الاقتصادية إلى مختلف دول المنطقة، ومن بينها مصر باعتبارها دولة محورية في الإقليم. وأضاف أن الأسواق العالمية بدأت بالفعل في التفاعل مع تلك التوترات، حيث ارتفع سعر برميل النفط من نحو 65 دولارًا إلى ما يقارب 82.97 دولارًا، كما شهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا وتجاوز حاجز 50 جنيهًا، وهو ما قد ينعكس بدوره على تكاليف الاستيراد ومستويات الأسعار داخل السوق المصرية.

ولفت حنوت إلى أن قناة السويس تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي لمصر، موضحًا أن أي اضطراب في حركة الملاحة العالمية، خاصة في حال إغلاق مضيق هرمز، قد ينعكس بشكل مباشر على حركة مرور السفن والتجارة الدولية، بما يفرض تحديات إضافية على الاقتصادين الإقليمي والعالمي.

واختتم حنوت تصريحه بالتأكيد أن الحكومة المصرية تتابع تطورات الأوضاع عن كثب، وتعمل في حالة استعداد كامل للحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب قدرًا كبيرًا من التماسك والتكاتف لمواجهة التحديات المحتملة.

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

سلسلة آيفون 17

ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر.. اعرف وصل كام

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

مصر للطيران

مصر للطيران: تشغيل بعض الرحلات تجريبيا غدا إلى دبي والدمام

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر جموده ويرتفع 5 جنيهات مساء اليوم 5-3-2026

تويوتا bZ7

مواصفات تويوتا bZ7 الجديدة.. كم يبلغ سعرها؟

رام البيك أب المستوحاة من القمر الدموي

شاهد.. رام البيك أب المستوحاة من القمر الدموي

سكودا كودياك موديل 2026

سكودا كودياك 2026 الجديدة.. مواصفات وأسعار 3 فئات وصور

بالصور

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

