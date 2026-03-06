حنوت: مصر عنصر التوازن الرئيسي في الشرق الأوسط وتتحرك دبلوماسيا لاحتواء التوترات

أكد هشام حنوت، الأمين العام لحزب مصر الفتاة، أن مصر ستظل عنصر التوازن الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحركت دبلوماسيًا منذ وقت مبكر في محاولة لاحتواء التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران قبل تفاقم الأوضاع.

وأوضح حنوت أن مصر لعبت دورًا بارزًا في جهود الوساطة السياسية خلال الفترة الماضية، سعيًا للحفاظ على استقرار المنطقة، إلا أن التطورات الدولية الأخيرة دفعت الأوضاع إلى مرحلة أكثر تعقيدًا وتصعيدًا، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة على دول الإقليم.

تداعيات حرب إيران

وأشار الأمين العام لحزب مصر الفتاة، إلى أن تداعيات أي صراع في المنطقة لن تقتصر على أطرافه المباشرين فقط، بل ستمتد آثارها الاقتصادية إلى مختلف دول المنطقة، ومن بينها مصر باعتبارها دولة محورية في الإقليم. وأضاف أن الأسواق العالمية بدأت بالفعل في التفاعل مع تلك التوترات، حيث ارتفع سعر برميل النفط من نحو 65 دولارًا إلى ما يقارب 82.97 دولارًا، كما شهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا وتجاوز حاجز 50 جنيهًا، وهو ما قد ينعكس بدوره على تكاليف الاستيراد ومستويات الأسعار داخل السوق المصرية.

ولفت حنوت إلى أن قناة السويس تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي لمصر، موضحًا أن أي اضطراب في حركة الملاحة العالمية، خاصة في حال إغلاق مضيق هرمز، قد ينعكس بشكل مباشر على حركة مرور السفن والتجارة الدولية، بما يفرض تحديات إضافية على الاقتصادين الإقليمي والعالمي.

واختتم حنوت تصريحه بالتأكيد أن الحكومة المصرية تتابع تطورات الأوضاع عن كثب، وتعمل في حالة استعداد كامل للحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب قدرًا كبيرًا من التماسك والتكاتف لمواجهة التحديات المحتملة.