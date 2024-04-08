استطلاع: 71% من الإسرائيليين يرغبون في استقالة نتنياهو

أظهرت استطلاعات الرأي أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الجمهور الإسرائيلي يريدون استقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة، ويفضل نصف البلاد أيضًا إجراء انتخابات مبكرة للكنيست.

ونشرت هيئة البث العامة “كان” والقناة 12 استطلاعات أمس الأحد لتتزامن مع مرور ستة أشهر منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر بهجوم مدمر على إسرائيل من قبل حركة حماس الفلسطينية.

وأظهر كلا الاستطلاعين أنه سيتم الإطاحة بالحكومة الحالية إذا أجريت الانتخابات على الفور.

وذكرت “كان” أن 42% من المستطلعين قالوا إن نتنياهو يجب أن يستقيل على الفور، و29% أنه يجب عليه التنحي بعد انتهاء الحرب، مما يجعل إجمالي 71% يطالبون بإطاحته.

ومن بين الباقين، قال 21% أن نتنياهو لا يحتاج إلى الاستقالة وقال 8% أنهم لا يعرفون.

بالإضافة إلى ذلك، قال 44% أنه يجب إجراء انتخابات خلال بضعة أشهر، وقال 22% إنهم يريدون إجراء انتخابات في وقت ما خلال العام المقبل، وقال 26% إنه يجب إجراء انتخابات فقط في موعدها التالي، في أكتوبر 2026. وقال 8% آخرون إنهم لا يريدون ذلك. 'لا أدري.

وأظهر استطلاع القناة 12 أن 50% يعتقدون أنه يجب إجراء انتخابات مبكرة، و41% يعارضون مثل هذه الخطوة، وقال 9% إنهم لا يعرفون.