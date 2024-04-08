عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع: 71% من الإسرائيليين يرغبون في استقالة نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

أظهرت استطلاعات الرأي أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الجمهور الإسرائيلي يريدون استقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة، ويفضل نصف البلاد أيضًا إجراء انتخابات مبكرة للكنيست.

ونشرت هيئة البث العامة “كان” والقناة 12 استطلاعات أمس الأحد لتتزامن مع مرور ستة أشهر منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر بهجوم مدمر على إسرائيل من قبل حركة حماس الفلسطينية.

وأظهر كلا الاستطلاعين أنه سيتم الإطاحة بالحكومة الحالية إذا أجريت الانتخابات على الفور.

وذكرت “كان” أن 42% من المستطلعين قالوا إن نتنياهو يجب أن يستقيل على الفور، و29% أنه يجب عليه التنحي بعد انتهاء الحرب، مما يجعل إجمالي 71% يطالبون بإطاحته. 

ومن بين الباقين، قال 21% أن نتنياهو لا يحتاج إلى الاستقالة وقال 8% أنهم لا يعرفون.

بالإضافة إلى ذلك، قال 44% أنه يجب إجراء انتخابات خلال بضعة أشهر، وقال 22% إنهم يريدون إجراء انتخابات في وقت ما خلال العام المقبل، وقال 26% إنه يجب إجراء انتخابات فقط في موعدها التالي، في أكتوبر 2026. وقال 8% آخرون إنهم لا يريدون ذلك. 'لا أدري.

وأظهر استطلاع القناة 12 أن 50% يعتقدون أنه يجب إجراء انتخابات مبكرة، و41% يعارضون مثل هذه الخطوة، وقال 9% إنهم لا يعرفون.

استطلاعات الرأي نتنياهو الجمهور الإسرائيلي حركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. دار الإفتاء تحدد موعد العيد

العيد بكرة ؟| ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

بعد السعودية .. الأربعاء أول أيام العيد في اليمن ولبنان وتركيا وأستراليا

نتنياهو يعلن تحديد موعد اجتياح رفح.. وشرط واحد لإيقاف العملية

ترشيحاتنا

عن ليلة الدخلة.. حوار بمسلسل رمضان أحال فنانين مصريين للنيابة

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز هي الحب الحقيقي.. واتأثرت نفسيا بسبب الانفصال

مبيعات آيفون في الصين تواصل الانخفاض لهذا السبب

الطلاق قضاء وقدر.. أحمد العوضي: حبي لياسمين عبد العزيز لم ينته

دعاء ختم القرآن مكتوب ومستجاب .. أحسن وداع شهر الصيام

المداح الحلقة الأخيرة.. مفاجأة صادمة لحمادة هلال وفتحى عبد الوهاب يقلب الموازين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كتف واحد .. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة جريئة

مسلسل جودر الحلقة 14.. تارا عماد تحاول السيطرة على ياسر جلال من خلال السحر

انتبه في عيد الفطر.. هؤلاء الممنوعون من تناول الرنجة

حافية القدمين.. ريم سامي تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

فيديو

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

مشاهد لأول مرة من كواليس تصوير رامز جاب من الآخر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ