المتحف القومي للحضارة يتيح تقديم خدمة جولات إرشادية للزائرين بمقابل مادي

يتيح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بدءا من غدا الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024، خدمة حجز جولات إرشادية بالمتحف، على أن يقوم طالب الخدمة بالحجز المسبق إلكترونيًا قبل الزيارة ب 48 ساعة، من خلال الموقع الرسمي للمتحف

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لتصبح بذلك أول جولة إرشادية يوم الخميس الموافق 11 إبريل 2024.

وتتضمن هذه الخدمة والتي يتم تقديمها بمقابل مادي علاوة على ثمن تذكرة دخول المتحف، توفير عدد من المرشدين السياحيين الذين يقومون باصطحاب زائري المتحف خلال جولتهم لشرح القطع الأثرية في القاعة المركزية وقاعة النسيج المصري، باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الأسبوع، بواقع 3 جولات سياحية يوميًا بمواعيد محدده طبقا لما هو موضح بالموقع الرسمي للمتحف.

تأتي هذه الخدمة في إطار سعي هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمتحف، والعمل على تطويرها لتحسين تجربتهم المتحفية ما يأتي في اطار أحد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.

جدير بالذكر أن هذه الخدمة جاءت من نتاج بروتوكول التعاون بين هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية ونقابة المرشدين السياحيين.