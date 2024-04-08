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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس: إحباط 85 عملية هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

صدى البلد

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الإثنين 8 أبريل 2024 عن إحباط 85 عملية إجتياز للحدود البحرية وهجرة غير شرعية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الحرس البحري التونسي أن الوحدات العائمة التابعة له تمكنت من نجدة وإنقاذ عدد 2688 مهاجرا (2640 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء و48 تونسي) كما تم انتشال 13 جثة، بحسب ما أوردته صحيفة الحرية التونسية.

وأشارت إقليم الحرس الوطني التونسي في ولاية صفاقس، إلى أنه تم ضبط 15 شخصا من منظمين ووسطاء بالإضافة إلى حجز 23 مركب حديدي، 68 مركب بحري، شاحنة يقع استعمالها في نقل المهاجرين وكمية من المحروقات.

ونوهت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

إحباط 85 عملية هجرة غير شرعية الحرس البحري التونسي إفريقيا جنوب الصحراء الحرس الوطنى التونسي ولاية صفاقس

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