مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصريا عشان أنتخب السيسي

أشاد الفنان السوري مجد القاسم، بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه سدة الحكم في البلاد، موضحا: " كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي".



تابع الفنان مجد القاسم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرئيس السيسي حقق إنجازات تعادل 60 أو 70 سنة، موضحا أن استقرار مصر يمثل استقرار للأمة لأنها السند والضهر والأخ لأي عربي واستقرارها يساهم في عودة المنطقة إلى مكانتها الطبيعي وريادتها المعهودة بعد أن عشنا فترة كبيرة من الويلات والحروب.



تابع الفنان مجد القاسم، الحصول على الجنسية المصرية شرف كبير، مستطردا: عشت أيام ضنك في بداية حياتي الفنية، ولكن كان عندي إصرار وعزيمة بعد موجة كبيرة من اليأس والحزن".

