مجد القاسم: أمي تاج فوق رأسي ولعبت دورا كبيرا في حياتي

أشاد الفنان مجد القاسم، بالدور الكبير الذي لعبته والدته في حياته الشخصية والمهنية، قائلا: أمي ست الكل ربنا يخليهالي وتفضل تاج فوق راسي، والكون كله يتمحور حولها بالنسبة لدي، ودورها كبير جدا في حياتي".

تابع الفنان مجد القاسم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عائلتي أهم شيء في حياتي، رغم عشقي الجنوني الموسيقى، موضحا، أن أبنائه جميعا يمتلكون موهبة الفن.

وكشف مجد القاسم، تفاصيل آخر صوره جمعته بوالده الراحل، لافتا إلى أن آخر لقاء جمعه بوالده قبل رحيله كان في لبنان بمقام النبي أيوب وكانت تربطني به علاقة قوية جدا.

