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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مجد القاسم يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد باشا بشواتي

مجد القاسم
مجد القاسم

يواصل الفنان مجد القاسم وضع اللمسات الأخيرة لألبومه الغنائي الجديد بعنوان «باشا بشواتي» والذي يضم عدد ١٠ اغاني متنوعة، توزيع شركة ار اي ميديا للموزع ريتشارد الحاج.

 

وصرح القاسم انه تعاون ضمن الالبوم مع مجموعة كبيرة من الشعراء منهم: اللبناني نبيل افيوني، عادل حراز، صلاح عطية، بهاء ابو فخر، طارق التركي، عبد الله امبابي، ويامن عامر.

واضاف القاسم: ومع هذا الكم من الاغاني قرر ان ينوع في موسيقى كل اغنية سواء من حيث اللحن او التوزيع او المكساج، فشاركه في الالبوم في فئة التلحين: احمد بدوي، وجدي الصايغ، بهاء ابو فخر، ومحمد بدر، وفي التوزيع الموسيقى: احمد بدوي، محمود دسوقي، جعفر اسماعيل، وبالهندسة الصوتية: محمد الجيار، نادر زكريا، اسلام غلاب، وجعفر إسماعيل. 

 

وأعلن القاسم انه سيطرح الالبوم على جميع المنصات الموسيقية بعد عيد الفطر المبارك 2024، واشار الى انه قرر تصوير اغنية «باشا بشواتي» على طريقة الفيديو كليب بالتزامن مع نزول الالبوم.

 

الجدير بالذكر ان اخر ألبوم للمطرب مجد القاسم قد صدر بالأسواق في عام ٢٠١٧ مع شركة مزيكا بعنوان «نكتة بايخة».

الفنان مجد القاسم مجد القاسم محمود دسوقي محمد بدر محمد الجيار

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