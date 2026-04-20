انخفاض جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21

يهتم الشارع المصري بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة عيار 21 الأكثر شيوعا، وتتأثر أسعار الذهب بالتوترات الإقليمية والعالمية وترتفع او تنخفض الأسعار بناء على تداعيات التوترات على البورصة العالمية .

انخفاض جديد في أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم بشكل ملحوظ الإثنين 20 أبريل 2026 في مصر خلال مستهل تعاملات الأسبوع بعد تراجعات سجلها الذهب خلال الأسبوع الماضي.

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا لنحو 8025 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو7975 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر بيع الذهب عيار 21 نحو 7020 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 لنحو 6980 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 نحو 6015 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 نحو 5985 جنيهًا.



سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 14 نحو 4680 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 14 نحو 4655 جنيها.

سعر الجنيه الذهب



سجل سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 56.160 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55.840 ألف جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

سجل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 249540 جنيها.

وصل سعر شراء أوقية الذهب في مصر لنحو 248115 جنيهًا.



الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4883 دولارا.



وبذلك ينخفض الذهب لأكثر من 250 جنيه في الجرام عن أسعار الذهب في أول إبريل الجاري حيث كان جرام 21 وهو الأكثر انتشاراً يسجل 7250 جنيه للبيع.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.