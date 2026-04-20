قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب : إيران ضربت الإمارات بصواريخ أكتر من اللي اتوجّهت ضد إسرائيل
بركلات الترجيح.. ريال مدريد يتوّج بطلا لدوري أبطال أوروبا للشباب
في سن الـ 18 عامًا.. لامين يامال يتوّج بجائزة جديدة
السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات العربات المطوّرة تحيا مصر
هشام الحلبي: تصعيد بحري أمريكي إيراني يهدد مفاوضات إسلام آباد
محدش يركب وسيلة المواصلات دي | بيان عاجل من النقل للمواطنين
بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026
تحميل ملف قنوات نايل سات 2026 للرسيفر بخطوات سهلة وآمنة
نادية مصطفي تواسي زوجه هاني شاكر :أعلم إن الإختبار صعب و لكن أعرف قوتك
صن داونز في ورطة بسبب ملعب مباراة نهائي دوري الأبطال
محامي ضياء العوضي : نعمل الآن على معرفة السبب الحقيقي للوفاة
تحذير عاجل من تسونامي جديد بعد زلزال اليابان اليوم.. ماذا سيحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

انخفاض جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21

هاني حسين

يهتم الشارع المصري بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة عيار 21 الأكثر شيوعا، وتتأثر أسعار الذهب بالتوترات الإقليمية والعالمية وترتفع او تنخفض الأسعار بناء على تداعيات التوترات على البورصة العالمية .

انخفض سعر الذهب اليوم بشكل ملحوظ الإثنين 20 أبريل 2026 في مصر خلال مستهل تعاملات الأسبوع بعد تراجعات سجلها الذهب خلال الأسبوع الماضي.

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا لنحو 8025 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو7975 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

 

سجل سعر بيع الذهب عيار 21 نحو 7020 جنيهًا.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 لنحو 6980 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 نحو 6015 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 نحو 5985 جنيهًا.


سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 14 نحو 4680 جنيها.

سجل سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 نحو 4655 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 


سجل  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 56.160 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55.840 ألف جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

سجل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 249540 جنيها.

وصل سعر شراء أوقية الذهب في مصر لنحو 248115 جنيهًا.


الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4883 دولارا.
 

وبذلك ينخفض الذهب لأكثر من 250 جنيه في الجرام عن أسعار الذهب في أول إبريل الجاري حيث كان جرام 21 وهو الأكثر انتشاراً يسجل 7250 جنيه للبيع.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ضياء العوضي

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد