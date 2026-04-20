أخبار التوك شو| مفاجأة بشأن حالة هاني شاكر .. عودة شيرين للغناء .. أسعار الذهب والدولار والطقس

وزير المالية: حزمة إجراءات الترشيد تساهم في توفير 30 لـ 40 مليار جنيه



أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن قرار ترشيد استهلاك الكهرباء كان بناء على موافقة جماعية من مجلس الوزراء، وثنائي بين وزارة المالية والتخطيط، وأن بنود الترشيد بالكامل كان بها اتفاق، وأن البنود كانت من أجل الترشيد.

وأضاف وزير المالية، خلال حوار على قناة CNBC عربية، قرار ترشيد الطاقة شمل 30% للمواد البترولية ونحو 20% للكهرباء، وتم إرسالها لجميع الجهات.

وأوضح أننا نسعى ليكون استهلاك شهر أبريل ومايو ويونيو، أقل من استهلاك مارس، وفبراير ويناير، وأنه سيكون هناك أمور تشجيعية لمن يرشد الاستهلاك.

المالية: تعرضنا لبعض التأثيرات خلال شهري فبراير ومارس بسبب تداعيات الحرب

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حققنا نتائج إيجابية في أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، موضحًا أن الإيرادات الضريبية نمت بنحو 29% منذ يوليو الماضي.

وأضاف وزير المالية، خلال حوار على قناة CNBC عربية، أننا تمكنا من تحقيق فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، ولدينا احتياطيات في الموازنة بنسبة 3% ولم نندفع في استخدامها، وأننا نستهدف 3 طروحات حكومية جديدة العام المالي الحالي.



كيف يتم تحويل مستفيدي مبادرة تكافل وكرامة إلى شركاء في التنمية؟

أكد الدكتور عمر حمزة، مدير مبادرة لا أمية مع تكافل بوزارة التضامن الاجتماع، أن مبادرة «لا أمية مع تكافل» تستند إلى تحويل المستفيدين من الدعم النقدي إلى شركاء فاعلين في التنمية، عبر ربط استمرار الدعم بشروط التعليم والصحة، بما يضمن تحسين جودة حياة الأسر وتأهيلها للاعتماد على نفسها.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة نجحت في الوصول إلى أكثر من 570 ألف مستفيد، من خلال الانتشار الواسع لوحدات التضامن الاجتماعي على مستوى القرى، مع توفير مرونة في أماكن الدراسة، والاستعانة بمدرسين من نفس المجتمعات المحلية، إلى جانب تطبيق منهج «حياة كريمة» الذي يركز على تنمية مهارات القراءة والوعي الحياتي.

زي أي إنسان | انفعال متحدث الموسيقيين بسبب خبر مثير عن شيرين

أكد طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تُعد واحدة من الرموز الكبيرة وصاحبة الصوت المميز، وأن الجمهور كان حزينًا بسبب الظروف الشخصية التي مرت بها، معلقًا: "لن نتحدث عن الأمور الشخصية، والتي نُشر منها الكثير وكان غير صحيح".



وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين وسارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الجميع يفتخر بشيرين، وأن من الأخبار السارة أنها تستعد للعودة بمجموعة من الأغاني.

طقس متقلب.. حار نهارا شديد البرودة ليلا ورياح محملة بالأتربة طوال الأسبوع

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء تميل للبرودة طوال هذا الأسبوع خلال ساعات الليل على أغلب مناطق الجمهورية، خاصة المدن الجديدة أو المناطق المكشوفة، حيث تكون الأجواء ليلا فى حدود ال16 إلى 14 درجة مئوية.

وأضافت القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هذه الأجواء مستمرة لمدة أسبوع قادم، موضحا أن الأجواء تميل للبرودة ليلا، حتي وإن كانت حارة نهارا، وبالتالي الأجواء ربيعية اليوم، تكون فيها الأجواء نهارا ما بين المشمسة إلى الغائمة بشكل جزئي.



ملامح استراتيجية تعتمد عليها التموين لزيادة الإنتاج المحلي من القمح

أكد الدكتور تامر صلاح، وكل وزارة التموين بمحافظة القليوبية، أن الدولة تعتمد على استراتيجية واضحة لزيادة الإنتاج المحلي من القمح، تقوم على تحديد سعر عادل ومجزٍ للمزارعين، إلى جانب تقديم تيسيرات كبيرة في عمليات التوريد، بما يشجع على رفع الكميات الموردة للصوامع ومراكز التجميع.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن سعر توريد الأردب، المحدد بنحو 2500 جنيه لوزن 150 كيلو، يُعد مناسبًا ومحفزًا للمزارعين، خاصة مع التزام الجهات المختصة بصرف المستحقات خلال 48 ساعة فقط، فضلًا عن توفير مستلزمات الحصاد مثل السولار والمعدات الزراعية.

ادعوا له.. المهن الموسيقية تعلن مفاجأة بشأن حالة هاني شاكر.. فيديو

كشف طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، مؤكدًا أنه يمر بانتكاسة صحية مرتبطة بالجهاز التنفسي، بعد تعافي جزئي من أزمة سابقة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، في برنامج"صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الحالة الصحية للفنان الكبير تتطلب الدعاء في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية جاءت بعد فترة قصيرة من وعكة صحية قوية تعرض لها قبل شهر رمضان، وتم التعامل معها بنجاح داخل مصر على يد الأطباء.



البيطريين: الدولة تتبع منهجًا علميًا للسيطرة على الكلاب الضالة دون إبادة.. فيديو

أكد الدكتور أحمد البنداري، وكيل نقابة البيطريين، أن الدولة المصرية تعتمد على منهج علمي متكامل للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، يقوم على السيطرة على الأعداد دون اللجوء إلى الإبادة، وذلك من خلال برامج الإمساك والتعقيم والتطعيم ثم إعادة الإطلاق.

وقال البنداري، خلال مداخلة عبر زووم مع الإعلامية سارة مجدي، والإعلامية روان أبو العينين في برنامج"صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن ملف الكلاب الضالة لا يقتصر على جهة واحدة، بل هو مسؤولية مشتركة بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة البيئة، مشيرًا إلى أن التنسيق بين هذه الجهات ضروري لتحقيق نتائج فعالة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 20 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6034 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7040 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8045 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 56320 جنيه.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 20 أبريل 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.87 جنيه

سعر الشراء: 51.77 جنيه

اليورو

سعر البيع: 61.11 جنيه

سعر الشراء: 60.99 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.28 جنيه

سعر الشراء: 70.11 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 13.83 جنيه

سعر الشراء: 13.80 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.12 جنيه

سعر الشراء: 14.09 جنيه