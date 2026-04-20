أشرف زكي: مصر للطيران والعاملون بها واجهة مشرفة لنا أمام العالم

أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تقدير الفنانين المصريين الكبير للشركة الوطنية "مصر للطيران"، مشددًا على أن احترام الشركة والعاملين بها يمثل ثوابت راسخة لا تقبل النقاش باعتبارهم واجهة مشرفة لمصر أمام العالم.

جاء ذلك خلال استقبل الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم /الاثنين/، للدكتور أشرف زكي، والفنان النائب ياسر جلال عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام، بحضور الطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وسهير عبدالله رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، وعدد من قيادات الشركة، لبحث سُبل التعاون بين الناقل الوطني وقطاعات الفن والإبداع المصري، في إطار التأكيد على المكانة الريادية للشركة، وترسيخ أدائها المهني والحضاري، واستمرار دورها كأحد أهم رموز الدولة المصرية في قطاع النقل الجوي.