الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

نهاية الشتاء وبداية موسم جديد.. ماذا ينتظر عشاق الفلك في نهاية أبريل؟

أحمد أيمن

تزدحم سماء شهر أبريل 2026 بسلسلة من الظواهر الفلكية اللافتة التي تمنح عشاق الرصد فرصا مميزة للاستمتاع بجمال الكون، حيث تتداخل الحسابات العلمية الدقيقة مع المشاهد الطبيعية الساحرة، من ظهور الأهلة وتحديد المواقيت الدينية، إلى المذنبات والاقترانات النجمية وزخات الشهب التي تعلن نهاية الشتاء وبداية موسم جديد.

في مقدمة هذه الظواهر، جاء رصد هلال شهر ذي القعدة لعام 1447هـ، الذي شوهد بوضوح في معظم الدول العربية مساء 18 أبريل، بعد أن وُلد فلكيا في اليوم السابق دون أن تثبت رؤيته حينها، وبناء على ذلك، اعتُبر يوم 19 أبريل بداية الشهر.

وتكمن أهمية هذا الهلال في كونه يمهد لهلال ذي الحجة، الذي يحدد توقيت مناسك الحج وعيد الأضحى، حيث تشير التقديرات الفلكية إلى أن الأول من ذي الحجة سيوافق 18 مايو، على أن يكون عيد الأضحى في 27 من الشهر ذاته.

الظواهر الفلكية في أبريل 2026

وفي سماء الفجر، لا يزال مذنب “بان ستارز” (C/2025 R3) يظهر، رغم تراجع لمعانه تدريجيا، وقد نجح هواة الفلك في رصده وتصوير ذيله الطويل باستخدام معدات مختلفة، بدءا من التلسكوبات المتطورة وصولا إلى الوسائل البسيطة مثل المناظير والكاميرات. 

ويتطلب رصد المذنب سماء صافية وتحديد موقعه بدقة، فيما يمكن الحصول على صور أوضح عبر تقنيات دمج الصور لزيادة الإضاءة وإبراز التفاصيل.

ومن أبرز مشاهد هذا الشهر أيضا، اقتران القمر بعنقود “الثريا” النجمي في برج الثور، وهو حدث يمكن ملاحظته بسهولة نظرا لقرب المسافة الظاهرية بينهما. 

ويُعرف هذا اللقاء في التراث العربي باسم “القِران”، ويرتبط بتغير الفصول، إذ يعد اقتران أبريل آخر لقاء مرئي بين القمر والثريا قبل أن يختفيا معا في ضوء الشمس خلال الشهر التالي. 

وقد ارتبطت هذه الظاهرة بأقوال وأمثال شعبية تصف انتقال الطقس من برد الشتاء إلى اعتدال الربيع.

موعد زخة “القيثاريات”

أما عشاق الشهب، فسيكونون على موعد مع زخة “القيثاريات” في ليلة 21-22 أبريل، وهي من الزخات الضعيفة نسبيا، إذ لا يتجاوز معدلها عدة شهب في الساعة. 

ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة دون الحاجة إلى أدوات، فقط من خلال التوجه نحو الشرق ليلا في أجواء صافية بعيدة عن التلوث الضوئي. 

وتنتج هذه الشهب عن بقايا غبار مذنبات تحترق عند دخولها الغلاف الجوي، وقد تظهر أحيانا على شكل كرات نارية لامعة إذا كانت كبيرة نسبيا.

