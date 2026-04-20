طقس الغد.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة وشبورة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة غدا الثلاثاء، إذ يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبري والوجه البحري للعظمي 26 والصغري 14، والعظمي للسواحل الشمالية 23 والصغري 12، والعظمي لشمال الصعيد 27 والصغري 13، وجنوب الصعيد العظمي 30 والصغري 17.

وأفادت الهيئة بأن طقس الغد سيشهد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.



وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ونوهت إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خيف وغير مؤثر على بعض المناطق.