طقس اليوم| فرص أمطار خفيفة تضرب هذه المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأثنين ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً.

طقس اليوم الأثنين



أوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة المتوقعة في طقس اليوم الأثنين، تسجل القاهرة الكبري والوجه البحري للعظمي 26 والصغري 15، والعظمي للسواحل الشمالية 22 والصغري 12، وشمال الصعيد العظمي 28 والصغري 14، وجنوب الصعيد 33 للعظمي والصغري 18.

شبورة من 4 صباحاً إلى 9 صباحاً



ونوهت عن شبورة من 4 صباحاً إلى 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبري ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

فرص أمطار خفيفة



وأشارت إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ومناطق من "حلايب – شلاتين" على فترات متقطعة.

نشاط رياح



وأضافت إلى وجود نشاط رياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/س على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

السحب المنخفضة



تابعت أن فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق.

