أمطار ورياح ونشاط مثير للأتربة.. تقلبات تسيطر على طقس اليوم الأحد 19 أبريل 2026

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية الملحوظة خلال هذه الفترة، ما يدفع المواطنين للبحث عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، خاصة مع تغير الأجواء بين فترات اليوم المختلفة، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

طقس متقلب بين برودة الصباح وحرارة النهار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، اليوم الأحد 19 أبريل 2026 ، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون مائلة للبرودة في الصباح الباكر وليلًا، بينما تسود أجواء مائلة للحرارة إلى حارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة إلى حار خلال النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، ويميل للبرودة ليلًا.

فرص سقوط أمطار على عدة مناطق

تشير خرائط الطقس إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

تمتد فرص الأمطار بنسبة تقارب 20% إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، وقد تصل بشكل خفيف إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة خلال اليوم، وتظهر أيضًا فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

نشاط رياح مثيرة للأتربة

حذرت الهيئة من نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 إلى 40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة في مناطق من سيناء ومدن القناة، وتمتد تأثيرات الرياح إلى بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية بشكل مؤقت.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 19 أبريل 2026

ـ القاهرة الكبرى

​القاهرة: الصغرى 16 والعظمى 27.

​العاصمة الإدارية الجديدة: الصغرى 15 والعظمى 26.

​6 أكتوبر: الصغرى 15 والعظمى 27.

​ بنها: الصغرى 15 والعظمى 26.

​ـ الوجه البحري والدلتا

​دمنهور: الصغرى 14 والعظمى 26.

​وادي النطرون: الصغرى 15 والعظمى 26.

​كفر الشيخ: الصغرى 14 والعظمى 25.

​بلطيم: الصغرى 14 والعظمى 25.

​المنصورة: الصغرى 13 والعظمى 26.

​الزقازيق: الصغرى 15 والعظمى 27.

​شبين الكوم: الصغرى 15 والعظمى 27.

​طنطا: الصغرى 15 والعظمى 26.

​ـ مدن السواحل الشمالية

​الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 22.

​العلمين: الصغرى 15 والعظمى 22.

​مطروح: الصغرى 14 والعظمى 22.

​السلوم: الصغرى 14 والعظمى 23.

​دمياط: الصغرى 17 والعظمى 23.

​بورسعيد: الصغرى 18 والعظمى 23.

​سيوة: الصغرى 15 والعظمى 28.

​ـ مدن القناة وشمال سيناء

​الإسماعيلية: الصغرى 14 والعظمى 28.

​السويس: الصغرى 15 والعظمى 28.

​العريش: الصغرى 14 والعظمى 24.

​رفح: الصغرى 14 والعظمى 23.

ـ ​جنوب سيناء

​رأس سدر: الصغرى 17 والعظمى 28.

​نخل: الصغرى 13 والعظمى 28.

​كاترين: الصغرى 09 والعظمى 22.

​الطور: الصغرى 19 والعظمى 28.

​طابة (طابا): الصغرى 18 والعظمى 27.

​شرم الشيخ: الصغرى 21 والعظمى 30.

​ـ مدن البحر الأحمر

​الغردقة: الصغرى 20 والعظمى 30.

​رأس غارب: الصغرى 18 والعظمى 29.

​سفاجا: الصغرى 20 والعظمى 29.

​مرسى علم: الصغرى 20 والعظمى 29.

​شلاتين: الصغرى 22 والعظمى 31.

​حلايب: الصغرى 20 والعظمى 29.

​أبو رماد: الصغرى 20 والعظمى 28.

​مرسى حميرة: الصغرى 20 والعظمى 29.

​أبرق: الصغرى 19 والعظمى 29.

​جبل علبة: الصغرى 19 والعظمى 28.

​رأس حدربة: الصغرى 20 والعظمى 28.

​ـ شمال الصعيد

​الفيوم: الصغرى 15 والعظمى 29.

​بني سويف: الصغرى 16 والعظمى 29.

​المنيا: الصغرى 15 والعظمى 30.

​ـ جنوب الصعيد

​أسيوط: الصغرى 15 والعظمى 30.

​سوهاج: الصغرى 17 والعظمى 31.

​قنا: الصغرى 19 والعظمى 34.

​الأقصر: الصغرى 19 والعظمى 34.

​أسوان: الصغرى 20 والعظمى 32.

​الوادي الجديد: الصغرى 18 والعظمى 34.

​أبو سمبل: الصغرى 20 والعظمى 35.