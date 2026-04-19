قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام باكستاني: لا موعد محدد لمحادثات واشنطن وطهران.. ترقب دبلوماسي مستمر
وزيرة خارجية بريطانيا: إعادة فتح ممرات الملاحة عبر مضيق هرمز «أولوية قصوى»
إطلاق منصة رقمية لإدارة المدارس القومية لتعزيز الشفافية والحوكمة
مضيق هرمز والقانون الدولي.. تحذيرات من انفلات قانوني قد يقود لكارثة عالمية
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل؟
دماء الحروف.. رواية جديدة لـ أحمد فتحي عوض في هيئة الكتاب
إيرادات الأفلام.. كم أنفق الجمهور في شباك التذاكر؟
تعديل محتمل في معسكر الفراعنة.. حسام حسن يدرس التأجيل بسبب الزمالك
قنا: إزالة 15 حالة تعد و4 طواحين ذهب بمركز قوص
بسبب مخاوف الإقالة من ترامب.. مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يصاب بتوتر نفسي حاد
دون وقوع إصابات.. انهيار منزل قديم في مدينة نقادة بقنا
أحمد شوبير: كامويش من أفضل لاعبي الأهلي في المران مؤخرًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أمطار ورياح ونشاط مثير للأتربة.. تقلبات تسيطر على طقس اليوم الأحد 19 أبريل 2026

خالد يوسف

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية الملحوظة خلال هذه الفترة، ما يدفع المواطنين للبحث عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، خاصة مع تغير الأجواء بين فترات اليوم المختلفة، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

طقس متقلب بين برودة الصباح وحرارة النهار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، اليوم الأحد 19 أبريل 2026 ، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون مائلة للبرودة في الصباح الباكر وليلًا، بينما تسود أجواء مائلة للحرارة إلى حارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة إلى حار خلال النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، ويميل للبرودة ليلًا.

فرص سقوط أمطار على عدة مناطق

تشير خرائط الطقس إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

تمتد فرص الأمطار بنسبة تقارب 20% إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، وقد تصل بشكل خفيف إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة خلال اليوم، وتظهر أيضًا فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

نشاط رياح مثيرة للأتربة

حذرت الهيئة من نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 إلى 40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة في مناطق من سيناء ومدن القناة، وتمتد تأثيرات الرياح إلى بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية بشكل مؤقت.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 19 أبريل 2026

ـ القاهرة الكبرى

​القاهرة: الصغرى 16 والعظمى 27.

​العاصمة الإدارية الجديدة: الصغرى 15 والعظمى 26.

​6 أكتوبر: الصغرى 15 والعظمى 27.

​ بنها: الصغرى 15 والعظمى 26.

​ـ الوجه البحري والدلتا

​دمنهور: الصغرى 14 والعظمى 26.

​وادي النطرون: الصغرى 15 والعظمى 26.

​كفر الشيخ: الصغرى 14 والعظمى 25.

​بلطيم: الصغرى 14 والعظمى 25.

​المنصورة: الصغرى 13 والعظمى 26.

​الزقازيق: الصغرى 15 والعظمى 27.

​شبين الكوم: الصغرى 15 والعظمى 27.

​طنطا: الصغرى 15 والعظمى 26.

​ـ مدن السواحل الشمالية

​الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 22.

​العلمين: الصغرى 15 والعظمى 22.

​مطروح: الصغرى 14 والعظمى 22.

​السلوم: الصغرى 14 والعظمى 23.

​دمياط: الصغرى 17 والعظمى 23.

​بورسعيد: الصغرى 18 والعظمى 23.

​سيوة: الصغرى 15 والعظمى 28.

​ـ مدن القناة وشمال سيناء 

​الإسماعيلية: الصغرى 14 والعظمى 28.

​السويس: الصغرى 15 والعظمى 28.

​العريش: الصغرى 14 والعظمى 24.

​رفح: الصغرى 14 والعظمى 23.

ـ ​جنوب سيناء 

​رأس سدر: الصغرى 17 والعظمى 28.

​نخل: الصغرى 13 والعظمى 28.

​كاترين: الصغرى 09 والعظمى 22.

​الطور: الصغرى 19 والعظمى 28.

​طابة (طابا): الصغرى 18 والعظمى 27.

​شرم الشيخ: الصغرى 21 والعظمى 30.

​ـ مدن البحر الأحمر

​الغردقة: الصغرى 20 والعظمى 30.

​رأس غارب: الصغرى 18 والعظمى 29.

​سفاجا: الصغرى 20 والعظمى 29.

​مرسى علم: الصغرى 20 والعظمى 29.

​شلاتين: الصغرى 22 والعظمى 31.

​حلايب: الصغرى 20 والعظمى 29.

​أبو رماد: الصغرى 20 والعظمى 28.

​مرسى حميرة: الصغرى 20 والعظمى 29.

​أبرق: الصغرى 19 والعظمى 29.

​جبل علبة: الصغرى 19 والعظمى 28.

​رأس حدربة: الصغرى 20 والعظمى 28.

​ـ شمال الصعيد

​الفيوم: الصغرى 15 والعظمى 29.

​بني سويف: الصغرى 16 والعظمى 29.

​المنيا: الصغرى 15 والعظمى 30.

​ـ جنوب الصعيد

​أسيوط: الصغرى 15 والعظمى 30.

​سوهاج: الصغرى 17 والعظمى 31.

​قنا: الصغرى 19 والعظمى 34.

​الأقصر: الصغرى 19 والعظمى 34.

​أسوان: الصغرى 20 والعظمى 32.

​الوادي الجديد: الصغرى 18 والعظمى 34.

​أبو سمبل: الصغرى 20 والعظمى 35.

أمطار ورياح نشاط مثير للأتربة تقلبات تسيطر على الطقس طقس اليوم الأحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ترشيحاتنا

المشروع القومي للبتلو

وزير الزراعة يوافق على صرف 154 مليون جنيه جديدة لمشروع البتلو

ملتقي توظيف جامعة القاهرة

جامعة القاهرة: نضع ملف تأهيل الطلاب للتوظيف على رأس أولوياتنا | صور

سعر سيارة

تعرف على أحدث أسعار أوبل في مصر

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد