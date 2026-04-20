الخورأسقف بولس ساتي يزور قداسة البابا ثيودوروس ويؤكدان عمق روابط المحبة الكنسية

زار سيادة الخورأسقف بولس ساتي، رئيس الكنيسة الكلدانية بمصر، يرافقه بعض أبناء الإيبارشيّة، قداسة البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، وذلك بمقر الكرسي البطريركي، بالإسكندرية، بحضور الأسقف ذاماسكيوس الأزرعي، المعاون البطريركي، وأسقف مريوط.

وخلال اللقاء، قدّم الخورأسقف بولس ساتي تهنئته لقداسة البابا بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربًا عن شكره لرسالته الودية التي وجّهها بمناسبة انتخاب غبطة البطريرك مار بولس الثالث نونا، بطريركًا للكنيسة الكلدانية. كما وجّه دعوة رسمية لقداسته للمشاركة في القداس الاحتفالي، بمناسبة اليوبيل الماسي لوضع حجر أساس بازيليك العذراء سيدة فاتيما، مقدمًا درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.

ومن جانبه، قدّم البابا ثيودوروس الثاني هدايا تذكارية مميزة للوفد، شملت قلادة لأيقونة العذراء من مقتنياته الخاصة، بجانب مسبحة، وبخور من جبل آتوس المقدس في اليونان، في لفتة تعكس عمق الروابط الروحية بين الكنائس.

تضمّن برنامج الزيارة جولة داخل المقر البطريركي، شملت قاعة العرش البابوي، والكابيلا البطريركية، حيث رُتلت ترتيلة "المسيح قام من بين الأموات" باللغتين اليونانية، والكلدانية، في مشهد عبّر عن وحدة الإيمان، كما زار الوفد قاعة السينودس المقدس، والمتحف البطريركي.