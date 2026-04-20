الفرصة الأخيرة.. نائب ترامب يتجه إلى باكستان لجولة مباحثات جديدة مع إيران

يغادر نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، واشنطن يوم الثلاثاء متوجهاً إلى باكستان للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات مع إيران، وفقاً لمصادر مطلعة على الخطط.

وأضافت المصادر أن جولة ثانية من المحادثات بين الوفدين الأمريكي والإيراني مُقررة حالياً يوم الأربعاء في إسلام آباد، لكنها أشارت إلى أن الوضع لا يزال متقلباً بسبب استمرار التصريحات الحادة من كلا الجانبين.

وأبلغ البيت الأبيض شبكة CNN أنه لم يصدر أي بيان رسمي بشأن موعد المغادرة، لكنه أضاف: "نتوقع أن يبدأ الوفد رحلته قريباً، لكن الموعد غير واضح".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة نيويورك بوست في مقابلة هاتفية صباح الاثنين بأن الوفد "يتجه الآن" إلى باكستان وسيصل "الليلة" إلا أن هذه التصريحات بدت سابقة لأوانها.