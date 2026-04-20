بالمنشآت الفندقية | منظومة موحدة لتسعير الخدمات الطبية في مصر

عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعاً، مع السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارتين لتطوير الخدمات الطبية المُقدمة للسائحين بالوجهات السياحية المختلفة، بهدف تقديم تجربة سياحية متكاملة وآمنة تُعزز من جاذبية مصر كمقصد سياحي عالمي متميز.

واستهل الدكتور خالد عبد الغفار الاجتماع بالترحيب بوزير السياحة والآثار والوفد المرافق له، مؤكداً على أن هذا اللقاء يأتي ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتوفير بيئة سياحية صحية مريحة وموثوقة، تلبي أعلى تطلعات السائحين والزائرين وتدعم تنافسية السياحة المصرية على المستوى الدولي.

تطبيق معايير الحوكمة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض جهود الوزارة في تطبيق معايير الحوكمة والجودة على الخدمات الطبية المُقدمة للسائحين بالقرى والمنتجعات السياحية والمنشآت الفندقية، مشيراً إلى نتائج الجولات الميدانية التقييمية التي أجرتها اللجان الفنية في عدد من هذه المنشآت للتأكد من التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكد أهمية تعزيز الالتزام بتطبيق المعايير الوقائية والبروتوكولات الخاصة بالتعقيم والنظافة داخل الأندية الصحية والمنشآت الفندقية بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والصحة العامة.

وتم الاتفاق على إعداد منظومة مُوحدة ومميكنة لتسعير الخدمات الطبية في مصر بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين، على أن تكون هذه المنظومة مُعلنة ومتاحة داخل المنشآت الفندقية، مع تعميمها على شركات السياحة ومنظمي الرحلات المحليين والدوليين، وكذلك شركات التأمين الدولية بما يضمن إتاحة هذه المعلومات للسائح بشكل مُسبق وشفاف.

كما تم الاتفاق أيضاً على توفير مزيد من التسهيلات الإجرائية الخاصة بتلقي الرعاية الصحية للسائحين، وتعميم الإرشادات الطبية المُعتمدة على جميع العيادات بالمنشآت الفندقية، مع إطلاق آلية تواصل ودعم فوري مُخصصة للسائحين تعمل تحت إشراف طبي مباشر من وزارة الصحة والسكان، لضمان الاستجابة السريعة والفعالة لأي استفسارات أو احتياجات طبية.

وشدد المتحدث الرسمي على التزام الدولة المصرية بتقديم رعاية صحية فائقة الجودة وآمنة لكل ضيوفها، بما يعكس حرصها على توفير تجربة سياحية مطمئنة ومريحة تلبي أعلى المعايير العالمية.

ومن جانبه، أعرب السيد شريف فتحي عن خالص شكره وتقديره للسيد وزير الصحة على الاستجابة لعقد هذا الاجتماع، مثمناً حرص وزارة الصحة على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع وزارة السياحة والآثار، ولا سيما في ملف تطوير والارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للسائحين بمختلف المقاصد السياحية في مصر داخل العيادات المُلحقة بالمنشآت الفندقية والمستشفيات المختلفة وبما يُسهم في تعزيز تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية.


حضر الاجتماع الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية.
ومن وزارة السياحة والآثار السيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والأستاذة نيفين العارف المستشار الإعلامي للوزير، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

