صدمة الطاقة.. أوروبا تتحرك لمعاقبة إيران بعد خنق مضيق هرمز بالكامل

أعلن دبلوماسيان أوروبيان أن الاتحاد الأوروبي سيوسع نطاق عقوباته المفروضة على إيران لتشمل المسئولين عن إغلاق مضيق هرمز، الذي ظل مغلقًا بشكل شبه كامل لما يقرب من شهرين، ما أدى إلى اضطراب أسواق الطاقة والسلع العالمية.

زأغلقت طهران المضيق فعليًا بعد بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، ما أدى إلى قطع نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

عبرت أكثر من 12 ناقلة نفط مضيق هرمز بعد أن أعلنت إيران فتحه لفترة وجيزة يوم الجمعة، إلا أن اتفاق وقف إطلاق النار أصبح مهددًا بعد أن احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية في إطار حصارها العسكري للموانئ الإيرانية.

وقال أحد الدبلوماسيين لوكالة رويترز : "كان هناك اتفاق سياسي بين السفراء على تغيير معايير نظام العقوبات المفروضة على إيران، بحيث نتمكن من إدراج الأشخاص والكيانات المسؤولة عن عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز".

ويشير مصدر دبلوماسي ثانٍ إلى أن جهاز العمل الخارجي الأوروبي سيحتاج إلى بضعة أسابيع لإعداد أي قوائم جديدة. يتولى جهاز العمل الخارجي الأوروبي مسؤولية فرض العقوبات على الأفراد والشركات، بينما تتولى المفوضية الأوروبية فرض القيود على مستوى القطاعات.

في يناير ، صنّف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية، وفي مارس ، أدرج مسؤولين إيرانيين على قائمة العقوبات لانتهاكاتهم حقوق الإنسان.