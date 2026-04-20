ترامب يكشف مفاجأة: إسرائيل لم تقنعني بمحاربة إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين على منصة "تروث سوشيال" أن "إسرائيل لم تقنعني (بالذهاب) إلى الحرب مع إيران".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "نتائج 7 أكتوبر عززت وجهة نظري بأن إيران يجب ألا تمتلك أسلحة نووية".

وفي وقت سابق، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الطيارين الإسرائيليين يسيطرون على سماء إيران، لكننا "لم ننه العمل" في إيران.

وادعى نتنياهو أن العالم يُقرّ بعزم إسرائيل على الدفاع عن نفسها، و"الدفاع عن الإنسانية ضدّ التعصب الوحشي"، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

ويضيف نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة "تتحملان عبء الحضارة الغربية بأكملها".

يأتي هذا التصريح قبل 48 ساعة من انتهاء هدنة الأسبوعين التي أقرت بين أمريكا وإيران، بعد مفاوضات إسلام أباد، والتي تسعى لوقف الحرب التي اندلعت نهاية فبراير الماضي بهجوم أمريكي إسرائيلي مشترك ضد طهران.

وخلال الأيام الماضية جرت مفاوضات ومباحثات بين واشنطن وطهران بوساطة عدة دول إقليمية لإبرام اتفاق نهائي لوقف الحرب التي كان لها بالغ الأثر على الاقصاد العالمي وأمن منطقة الشرق الأوسط.