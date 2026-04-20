الجيش الأمريكي: أجبرنا 27 سفينة على العودة إلى الموانئ الإيرانية

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، يوم الاثنين منذ بدء الحصار ضد السفن الداخلة أو الخارجة من موانئ إيران والمناطق الساحلية، وجهت القوات الأمريكية 27 سفينة بالعودة أو العودة إلى ميناء إيراني.

وتفرض الولايات المتحدة حصارا بحريا على موانئ إيران، في إطار الحرب بين الجانبين التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي، وتسببت في شلل بمضيق هرمز الذي يعد شريان النفط العالمي.

ورغم الهدنة بين إيران وأمريكا، إلا أن إغلاق طهران لمضيق هرمز دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى فرض حصار على موانئ إيران.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن الرئيس ترامب، أن "إسرائيل لم تقنعه بالذهاب إلى الحرب مع إيران"، مضيفا أن "نتائج 7 أكتوبر عززت وجهة نظري بأن إيران يجب ألا تمتلك أسلحة نووية".