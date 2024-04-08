مجد القاسم: اتحديت الظروف وجيت مصر بـ 100 دولار وطلعت مزورة

قال الفنان مجد القاسم، إنه تحدى كل ظرفه الصعبة التي مر بها وجاء إلى مصر ولم يكن لديه سوى 100 دولا فقط واكتشف أنها مزورة، فضلا عن ضياع حقيبته في المطار مما زاده إصرارا على النجاح.

أضاف الفنان مجد القاسم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كنت مهووس بالفن لأنه حلم الطفولة، ولكن بعض أفراد عائلتي اعترضوا على دخولي الفن، بسبب عادات المجتمع الريفي وقلة الوعي لديهم، وكان لديهم معتقد أن الغجر هم من يغنون والبعض يعتبرون الغناء "عيب".



تابع: لست متكبرا ولا مغرورا، وشهرتي ونجوميتي لم تؤثر في شخصيتي بل زادتني تواضعا وإنسانية وحب من الجمهور.

