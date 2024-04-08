مجد القاسم: أغاني المهرجانات أحدثت شرخا بالمجتمع.. ولا علاقة لها بالتطور

قال الفنان مجد القاسم، إن السوشيال ميديا تسببت في ظهور وانتشار أغاني المهرجانات، وأحدثت زلزلا وشرخ المجتمع ولا علاقة له بالتطور، مضيفا: أنا لست ضد المزيكا ولكن ضد الكلمة".

وكشف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: عن الغلطة الكبرى التي ارتكبها في حياته وصفها بالشنيعة، لافتا إلى أنه رفض عدد كبير من العروض السينمائية وكانت أدوار بطولة، على أمل أن يعرض عليا أحد المؤلفين تجسيد شخصية الفنان الكبير الراحل فريد الأطرش.

تابع الفنان مجد القاسم، مرت الأيام السنوات وزادت العراقيل ولكن لدي أمل وإصرارا أنني سأجسد شخصيته في يوم من الأيام".

