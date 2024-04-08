أحمد موسى يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والقوات المسلحة المصرية بمناسبة عيد الفطر المبارك، قائلا :"كل هان والرئيس عبدالفتاح السيسي بخير، والشعب والجيش بخير".



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن شهر رمضان المبارك انتهى سريعا دون أن نشعر به، وشهر كريم وفضله عظيم، وعيد سعيد علينا كلنا وعلى كل مصري.



وتابع الاعلامي أحمد موسى، أن الفترة المقبلة فترة كبها تحديات كبيرة ونتجاوزها، متمنيا دوام التوفيق والنجاح للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي.